Песков анонсировал встречу Путина с главой ЦИК после выборов

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой после выборов в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что событие состоится 20 сентября. По его словам, глава государства желает узнать, как прошли выборы. Песков отметил, что встреча Путина и Памфиловой состоится в режиме видеоконференции.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Результаты избирательного процесса будут известны не ранее 20 сентября.

Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин планирует проголосовать на выборах в Госдуму. Это произойдет в режиме онлайн.