Путин не планирует участвовать в организованной Байденом встрече по климату

Москва, 17 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства по участию в мероприятии, организованным лидером США.

Встреча, которую организует американский президент Джо Байден, пройдет без участия российского лидера Владимира Путин. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

Известно, что мероприятие будет посвящено обсуждению проблем энергетического и климатического характера. В Кремле добавили, что согласование участника, представляющего интересы России, идет сейчас по дипломатическим каналам.

Байден собирает виртуальную встречу сегодня, 17 сентября. Белый дом указал, что мероприятие в онлайн-формате соберет представителей ключевых экономик мира.

Российская Федерация традиционно всегда принимала участие в форуме ведущих экономик по энергетике и климату.