Власти РФ продолжат работать над улучшением бизнес-климата

Москва, 17 сентября. Задача по улучшению бизнес-климата в России остается, несмотря на решение Всемирного банка по рейтингу инвестпривлекательности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Руководство Всемирного банка ранее объявило об отказе публиковать ежегодный рейтинг Doing Business, посвященный оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира. Организация при этом сообщила, что в дальнейшем будет работать над новым подходом в оценке делового и инвестиционного климата.

«Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов», — заявил журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул, что рейтинг — это всего лишь измеритель. Задача, стоящая перед властями страны по улучшению условий для ведения бизнеса и развития экономики, как была, так и остается, добавил Песков.