Рабат одобрил назначение нового посланника ООН в Западную Сахару

Рабат, 17 сентября. Марокко приветствовало назначение итальянца шведского происхождения Стаффана де Мистуры личным посланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Западной Сахаре.

Рабат заявил, что готов сотрудничать и поддерживать дипломата в выполнении его миссии. Власти подтвердили стремление способствовать решению регионального спора в соответствии с принятыми Советом Безопасности с 2007 года резолюциями, в частности, под номерами 2440, 2468, 2494 и 2548, сформулированных по итогам четырехсторонних круглых столов с участием Марокко, Алжира, Фронта ПОЛИСАРИО и Мавритании.

Представитель североафриканского государства при ООН Омар Хиляль заявил, что генеральный секретарь начал во вторник консультации с членами СБ о назначении Стаффана де Мистуры своим новым личным посланником в Западной Сахаре, сообщается в местных СМИ. Дипломат добавил, что одобрение его страны «проистекает из неизменного доверия и поддержки усилий генсека Организации Объединенных Наций по достижению политического, практического, прочного и согласованного решения регионального конфликта вокруг марокканской Сахары».

Обсуждение Советом Безопасности вопроса о назначении преемника бывшего посланника, президента Германии Хорста Келера, состоялось через 30 месяцев после отставки последнего.

«Во-первых, генеральному секретарю требовалось подобрать квалифицированного кандидата, имеющего международный авторитет, чтобы возобновить политический процесс с того места, на котором он остановился в период службы Келера», — объяснил Омар Хиляль.

Посланник добавил, что «Де Мистура является одним из центральных участников деятельности Организации Объединенных Наций по мирному урегулированию споров». Он уже зарекомендовал себя в Сирии, Афганистане, Ираке и Африке.

«Длительный международный дипломатический опыт, средиземноморское происхождение, которое обеспечило ему глубокое знание проблем этого региона, понимание угроз безопасности и причин дестабилизации в Северной Африке, а также независимость и беспристрастность, которые характеризуют его работу в ООН, в значительной степени помогут Де Мистуре спокойно и конструктивно выполнять задачи по содействию политическому процессу, связанному с этим территориальным спором», — заявил Хиляль.

Кандидаты

По его словам, в течение двух с половиной лет другие участвовавшие в обсуждении стороны отклоняли одного высококвалифицированного кандидата генерального секретаря за другим, идя на разные уловки и хитрости и пытаясь тянуть время. Так, «Алжир и его вооруженная сепаратистская группировка» не приняли на данный пост бывшего главу Правительства Румынии Петре Романа, а спустя несколько месяцев — прежнего министра иностранных дел Португалии Луиша Амаду. Со своей стороны Рабат утвердил обоих в короткие сроки. Чтобы сдержать неприятие любого лица из третьей страны, Антониу Гутеррешу пришлось искать кандидатуру в коридорах Организации Объединенных Наций.

Марокко сразу приняло и выдвижение Стаффана де Мистуры. Хиляль добавил, что другие стороны тщетно пытаются воспрепятствовать и его назначению, прибегая к «различным фальшивым предлогам». Они активно используют для этого средства массовой информации, «без стеснения обвиняя генерального секретаря и СБ» в отсутствии консенсуса и торможении процесса.

«Независимо от того, кто занимает должность личного посланника, Марокко, как всегда, остается твердо приверженным эксклюзивной роли ООН в достижении политического, практического, прочного и согласованного урегулирования искусственного конфликта вокруг марокканской Сахары ​​в соответствии с резолюциями Совета Безопасности. С 2007 года инициатива об автономии является серьезным и надежным решением данной проблемы», — подчеркнул дипломат.

Этот тезис королевство официально подтвердило в ходе двух предыдущих женевских круглых столов в присутствии алжирских министров иностранных дел Абделькадера Мессахеля и Рамтана Ламамры.

Участие населения Западной Сахары в выборах

Посол и постоянный представитель североафриканского государства при ООН Омар Хиляль направил письма генеральному секретарю, президенту организации и членам Совета Безопасности, информируя их о недавнем избирательном процессе, в котором также участвовала и Западная Сахара.

«Имею честь сообщить вам, что 8 сентября 2021 года стало исторической датой ​​для Марокко, поскольку именно в этот день прошли всеобщие выборы на трех уровнях — законодательном, региональном и общественном. Они состоялись на всей территории страны… В провинциях проголосовать пришли 35-50% избирателей, что является рекордным количеством по сравнению с предыдущим периодом, и это несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19», — сообщил Хиляль в своем письме.

Касаясь южных областей страны, посол указал, что «в марокканской Сахаре уровень участия достиг 66,94% в регионе Лааюн — Сакия эль-Хамра и 58,3% — в Дахла — Уэд-эд-Дахаб (Рио де Оро — Ла Гуэра)». По его словам, эти показатели особенно важны, если рассматривать ситуацию в провинциях.

«Население обоих районов продемонстрировало большую вовлеченность в трехстороннее голосование и выдало самые высокие цифры, зафиксированные в королевстве», — добавил дипломат.

Он отметил, что большая посещаемость населения Сахары на выборах подтверждает «приверженность жителей южных провинций электоральному процессу и осуществлению их неотъемлемого права на демократическое управление своими местными делами в рамках суверенитета и территориальной целостности Марокко».

За голосованием следили 5020 национальных и международных наблюдателей, охарактеризованные независимостью и беспристрастностью. Многие из них представляли страны Африки, Европы и Азии, арабский мир, международные и региональные организации. По мнению Хиляля, все это подтверждает, что выборы в королевстве проводятся «демократическим, прозрачным и инклюзивным образом, в соответствии с определяющими избирательные процессы процедурами и с самыми высокими международными стандартами». Никаких инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, не зафиксировано.