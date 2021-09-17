Разработчик приложения «Навальный» удалил его из App Store

Москва, 17 сентября. Приложение «Навальный» больше недоступно для скачивания. В магазине App Store указано, что программу удалил ее разработчик. Известно, что ее созданием занимался Роман Рубанов.

Стоит отметить, что ранее компании Apple и Google заблокировали возможность скачивать указанное приложение. В первой организации пояснили, что запрет связан с необходимостью соблюдать законодательные нормы РФ. Через это приложение распространяются материалы экстремистского толка. Кроме того, программа позволяет осуществлять вмешательство в ход избирательного процесса.