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Министр обороны Белоруссии подвел итоги совместных с Россией учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 12:37
Армия
Министр обороны Белоруссии подвел итоги совместных с Россией учений «Запад-2021»
пресс-служба МО

Минск, 17 сентября. Россия и Белоруссия во время учений «Запад-2021» показали свою готовность обеспечивать суверенитет и независимость Союзного государства.

Такое заявление сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин, подводя итоги прошедших маневров на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

«Самое главное, наши командиры, командующие, штабы получили практику планирования совместных действий. Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства», — подчеркнул глава минобороны Белоруссии.

По его мнению, после российско-белорусских учений Запад должен понять, что «разговор с позиции силы» с Минском и Москвой является бесперспективным, и европейским странам следует нацелиться на диалог.

Ранее стало известно, что Россия приступила к выводу своих военнослужащих и техники из Белоруссии после завершения маневров «Запад-2021».

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россия белоруссия учения запад-2021
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