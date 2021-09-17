Министр обороны Белоруссии подвел итоги совместных с Россией учений «Запад-2021»

Минск, 17 сентября. Россия и Белоруссия во время учений «Запад-2021» показали свою готовность обеспечивать суверенитет и независимость Союзного государства.

Такое заявление сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин, подводя итоги прошедших маневров на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

«Самое главное, наши командиры, командующие, штабы получили практику планирования совместных действий. Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства», — подчеркнул глава минобороны Белоруссии.

По его мнению, после российско-белорусских учений Запад должен понять, что «разговор с позиции силы» с Минском и Москвой является бесперспективным, и европейским странам следует нацелиться на диалог.

Ранее стало известно, что Россия приступила к выводу своих военнослужащих и техники из Белоруссии после завершения маневров «Запад-2021».