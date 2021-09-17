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Школьники Новой Зеландии обнаружили окаменелости неизвестного вида пингвинов
Общество
Школьники Новой Зеландии обнаружили окаменелости неизвестного вида пингвинов
vk.com  /  Государственный Эрмитаж

Веллингтон, 17 сентября. Палеонтологи Новой Зеландии установили, что найденные школьниками в 2006 году окаменелости гигантского пингвина принадлежат к неизвестному виду нелетающих морских птиц.

Этот вид обитал на островах в период олигоцена. Реконструкция показала, что у найденных пингвинов очень длинные ноги, при ходьбе его рост достигал 1,4 метра. Материалы исследования опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Палеонтологи назвали новый вид Kairuku waewaeroa, из-за сходства с гигантскими нелетающими птицами Kairuku, обнаруженными ранее. Ученые предположили, что длинные ноги позволяли пингвину не только резвее передвигаться по суше, но и быстрее плавать и глубже нырять.

Останки птиц обнаружили школьники из палеонтологического клуба в 2006 году на экскурсии в бухте Кавхия в регионе Уайкато в северо-западной части острова Северный. Эксперты установили, что возраст находки составляет 27,3-34,6 миллиона лет.

В Узбекистане палеонтологи обнаружили останки неизвестного ранее вида динозавров. Ученые назвали его «царем динозавров» из-за размеров и высшего положения в пищевой цепи.

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