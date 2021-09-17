Эксперт из Сербии Душан Петрович оценил, как проходят парламентские выборы в Крыму

Международный общественный эксперт, который сегодня находится на одном из избирательных участков в Крыму, отметил хорошую организацию выборов на полуострове. В комментарии журналистам он сказал, что соблюдаются все коронавирусные ограничения: у всех есть маски, дезинфицируются руки, всему участниками избирательного процесса соблюдается физическая дистанция.

«Что касается работы гражданского наблюдения, то я всем доволен. Исходя из того, что наблюдаю, и из разговоров с людьми, я вижу, что все довольны тем, как проходят нынешние выборы», ― сказал в комментарии «Крым 24» международный общественный эксперт из Сербии Душан Петрович.

Отметим, накануне вечером группа иностранцев прибыла в Крым для наблюдения за выборами в Госдуму. Среди девяти экспертов и наблюдателей есть представители Франции, Сербии, Туниса и Венесуэлы. Сегодня они присутствуют на участках в Севастополе, потом отправятся в другие города Крыма.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий.

Ранее ФАН рассказывал, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах депутатов Государственной думы в режиме онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.