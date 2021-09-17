Путин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин проголосует на выборах депутатов Государственной думы в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что многие российские политики, включая премьер-министра Михаила Мишустина, приняли решение об участии в онлайн-голосовании.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — заявил Песков.

Парламентские выборы на территории РФ будут проходить с 17 по 19 сентября. Результаты избирательного процесса будут обнародованы не ранее 20 сентября.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на онлайн-голосование может составить 80% к концу первого дня выборов. Уже к середине 17 сентября этот показатель составил 30%.