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Шойгу во время голосования продемонстрировал именную обложку паспорта
Армия
Шойгу во время голосования продемонстрировал именную обложку паспорта
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

, 17 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.

Он посетил избирательный участок, открытый на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск РФ. Однако во время голосования внимание журналистов привлекла необычная обложка паспорта главы военного ведомства.

На кадрах заметно, что надпись на обложке выполнена дореволюционной орфографией. При этом она является именной: указывает, кому принадлежит документ.

Стоит отметить, что после Шойгу свои голоса на думских выборах отдали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

Ранее сообщалось, что власти ДНР открыли инфоцентры, в которых россияне, проживающие в республике, смогут проголосовать на парламентских выборах в режиме онлайн.

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