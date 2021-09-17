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На пост премьер-министра Японии впервые претендуют женщины

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 12:14
Политика
На пост премьер-министра Японии впервые претендуют женщины
pixabay.com

Токио, 17 сентября. Власти Японии назвали кандидатов на пост премьер-министра. За кресло главы правящей Либерально-демократической партии борются четыре человека.

Кандидатами являются заместитель генерального секретаря политсилы Сэйко Нода, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, экс-глава министерства обороны и МИД Таро Коно и бывший руководитель министерства общенациональных дел Санаэ Такаити.

Впервые на пост премьер-министра Японии претендуют женщины — Нода и Такаити. Выборы назначены на 29 сентября.

Имя главы Либерально-демократической партии могут назвать 4 октября. В голосовании участвуют только члены парламента.

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