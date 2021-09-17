Создатель популярных компьютеров ZX Spectrum скончался от болезни

Лондон, 17 сентября. Дочь 81-летнего Клайва Синклера сообщила о его смерти. Британский изобретатель получил огромную известность благодаря созданию домашних компьютеров.

Родственница изобретателя уточнила, что причиной летального исхода стала продолжительная болезнь.

Изначально компания Синклера занималась производством карманных калькуляторов. Их отличали маленький размер и более низкая цена по сравнению с аналогами. Весь мир узнал о Синклере, когда он изобрел домашний компактный компьютер ZX Spectrum. В 80-е годы его цена составляла 100 фунтов.