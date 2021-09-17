На сцене Московского Губернского театра состоялась премьера мюзикла «Безымянная звезда»

«Безымянная звезда» Московского Губернского театра — это история трогательной, красивой, романтической встречи провинциального учителя астрономии и столичной светской красавицы, роли которых блистательно сыграли Никита Пресняков и Анна Снаткина.

Актеры рассказали, что они прекрасно сработались в этом творческом тандеме. Никита перенимал у Анны опыт драматической игры, а она у него — секреты вокального искусства.

«У меня было очень много свободного времени. Я как раз был в поиске, чем буду заниматься, когда появилась возможность поучаствовать в мюзикле «Безымянная звезда» Московского Губернского театра. Я пришел уже на второй день после предложения на встречу с режиссером. С Аней Снаткиной пробовались, разбирали сценку, и все так срослось, что я оказался здесь, и с мая мы каждый день репетируем», — рассказывает Никита Пресняков.

Анна Снаткина сама предложила себя на главную роль, когда принесла художественному руководителю театра Сергею Безрукову список пьес, в которых хотела бы играть. Первой в списке стояла как раз «Безымянная звезда». Роль Моны ей далась непросто, ведь помимо драматической части приходилось работать с цирковыми артистами и воздушными акробатами, а еще — учиться петь.

«Самое сложное для меня — это научиться петь. Так как я была человеком не поющим, что называется, от слова «совсем», то мы стали готовиться. Сергей Витальевич Безруков дал мне прекрасного педагога нашего театра, Евгения Астафурова, который со мной на протяжении полутора лет занимался вокалом, готовил меня к премьере», — признается Анна.

Режиссер спектакля Александр Созонов рассказал, что песни было решено писать под голоса артистов, которые есть в театре, чтобы максимально раскрыть их талант и возможности. Над этим технически сложным проектом он работал 15 месяцев. Одних только переходов по свету насчитывается 300-400, а для органичного смешения жанров кино, вокала, танцев и драматургии даже монтировщики должны были стать актерами.

«Это долгострой. Мы год назад встретились с Сергеем Витальевичем, придумали вместе эту историю. Он мне предложил несколько названий, я сказал: «О, «Безымянная звезда»! Надо делать мюзикл, хотя бы музыкальный спектакль, у вас есть оркестр». Он говорит: «Точно. Там же все дело происходит на станции, а на станциях раньше был оркестр, который встречал поезда». И вот мы начали как-то разгонять», — вспоминает режиссер.

На премьере спектакля присутствовали также и актеры второго состава, которым предстоит выйти на эту сцену в роли главных героев уже через два дня, — Антон Соколов и Вера Шпак.

«Мы переживаем за наших коллег, всю эту дорогу мы прошли вместе и будем их сегодня поддерживать. Мы учимся у наших партнеров, мы советуемся, помогаем друг другу. Мне кажется это отличная история, когда есть состав у спектакля, потому что один человек смотрит, второй работает, потом вы можете встретиться и что-то обсудить, что-то вместе придумать, помочь друг другу. <...> Ты смотришь на человека, тебе что-то нравится или не нравится, вы вместе ругаетесь, спорите, ты говоришь: «Это правильно», он говорит: «Нет, вот это правильно», расходитесь, но все равно каждый делает по-своему. Потому что все разные, и это хорошо», — рассказывают о нюансах подготовки Антон и Вера.

Художественный руководитель театра Сергей Безруков поделился, что для него главной сложностью в подготовке спектакля был подбор артистов мюзикла, так как в России профессионалов высокого класса, которые умеют одинаково хорошо двигаться, играть и петь, не так много.

«То, что они получили колоссальный опыт работы в такой жесткой системе мюзикла, — это очень важно для развития, поэтому каждый спектакль в МГТ делается для того, чтобы артисты развивались, пробовали себя дальше, экспериментировали и повышали свой профессиональный навык», — считает народный артист.

Присутствовавшая на премьере министр культуры Московской области Елена Харламова пожелала всем актерам удачи в новом сезоне и напомнила, что драматические артисты, помимо репетиций мюзикла, также выполняют план, играя параллельно в спектаклях многих других театров.

«Сезон начался, театры оживают, зрители оживают, и здорово, что есть интерес к театрам. То количество камер, которое сейчас находится перед нами, говорит о том, что интерес к театру есть. И слава богу, что есть вот такой вот интерес к нашему Московскому Губернскому театру», — радуется Елена Харламова.

На премьере был замечен и оперный певец Николай Басков, он появился в театре с букетом роз. Он признался, что счастлив оказаться не на сцене, а в зрительном зале

«Я очень рад, что Никита себя ищет в разных своих творческих проявлениях, хотя он еще и очень талантливый певец, неординарный в своем стиле. Но я не только его пришел поддержать, как вы видите, огромный букет роз я принес для Анны Снаткиной, потому что мы давно знакомы. Она блистательная актриса и киноактриса, плюс она была героиней одного из моих клипов, «Любовь бессмертна», — рассказал певец.

Из-за ограничений театр разрешили заполнить пока только на 50%. Поэтому недаром этот театральный сезон начался с романтической истории. Ведь если есть любовь — жизнь продолжается, а значит, можно надеяться, что эта жизнь скоро вернется в московские театры на все 100%.