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Минобороны РФ возобновит работу авиабазы на Чукотке
Армия
Минобороны РФ возобновит работу авиабазы на Чукотке
пресс-служба президента РФ

Москва, 17 сентября. Министерство обороны России планирует модернизировать военный сектор аэродрома совместного базирования Анадырь, который расположен на Чукотке.

В декабре 2020 года на аэродроме Анадыря впервые с начала 90-х возобновилось постоянное дежурство истребителей-перехватчиков. Здесь базируются МиГ-31БМ из состава 317-го смешанного авиаполка Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы для первого этапа реконструкции аэродрома. В ближайшем будущем здесь появится современная инфраструктура для постоянного комфортного базирования смешанной авиационной группы.

По словам бывшего заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе, Чукотка является стратегически важным пунктом для контроля Северного морского пути, а также защиты интересов России в регионе, передает газета «Известия».

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россия чукотка аэродром
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