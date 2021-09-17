Ливия и Тунис возобновили наземное сообщение

Триполи, 17 сентября. Президент Туниса Каис Саид подписал распоряжение об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Ливией. Об этом сообщается на официальном сайте переходного Правительства национального единства североафриканского государства.

Граждане двух соседних стран могут возобновить грузоперевозки и путешествовать уже с пятницы, 17 сентября. Главным критерием для пересечения КПП станет соблюдение протокола об охране здоровья.

Соответствующий документ накануне согласовали сотрудники научных комитетов по борьбе с коронавирусом. Они провели переговоры по видеосвязи и утвердили механизм административных процедур.

Ливия и Тунис также предусмотрели меры на случай систематических нарушений протокола об охране здоровья. За этим последует пересмотр решения о возобновлении пересечения границ.

Наземное сообщение между государствами временно закрылось с 8 июля из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 ежедневно достигало десятков тысяч.

Египет и Марокко направили в Тунис более 150 тонн гуманитарной помощи для борьбы с заболеванием. В состав груза вошли кислородные баллоны, маски, полевые госпитали и СИЗ.