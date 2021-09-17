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Режим ЧП в Йемене: Южный переходный совет поддержал митингующих

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 16:53
Весь мир
Режим ЧП в Йемене: Южный переходный совет поддержал митингующих
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Поддерживаемый ОАЭ Южный переходный совет (ЮПС) объявил чрезвычайное положение во всех подконтрольных ему провинциях Йемена, в том числе и в портовом городе Аден.

О введении режима ЧП в ходе выступления на телевидении сообщил глава ЮПС и губернатор провинции Лахдж Айдарус аль-Зубайди. Его заявление прозвучало на фоне нарастающих общественных волнений и протестов, проходящих на протяжении последних нескольких дней. Они связаны с ухудшением условий жизни граждан и состояния местной экономики.

Аль-Зубайди призвал местных правоохранителей «защитить и обезопасить протесты» на территориях, контролируемых силами президента Мансура Хади.

«Нельзя мириться с элементами, стремящимися сорвать эти законные протесты и исказить их требования», — считает лидер ЮПС.

Народный гнев

Беспорядки на контролируемых йеменским правительством территориях идут уже четвертый день. Обесценивание национальной валюты, снижение доходов населения, частые перебои с электричеством и дефицит энергоресурсов стали причиной выхода людей на улицы на масштабные митинги.

Граждане критикуют неэффективную политику администрации Мансура Хади и действия арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Накануне ситуация дошла до вооруженных столкновений местных служб безопасности с демонстрантами, перекрывшими дороги Адена и начавшими штурм правительственных зданий.

В ходе разгона протестующих силовики открыли огонь, в результате чего десятки человек были ранены, а по меньшей мере трое йеменцев погибли. При этом некоторые местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в стычках с протестующими принимали участие и силы ЮПС, однако это пока не подтверждается конкретными доказательствами.

Чрезвычайное положение на юге: как развивается обострение в Йемене
Global Look Press  / Hani Al-Ansi / dpa

Официальная позиция Южного переходного совета в настоящее время имеет четкий антиправительственный характер — представители данного объединения публично призывают граждан продолжать протестное движение. При этом в атаках на недовольных жителей страны они обвиняют именно хадистов.

«Мы вышли протестовать после того, как наша жизнь стала невозможной. Нет ни электричества, ни воды, а зарплата не позволяет нам ничего купить. Мы не собираемся просто ждать своей смерти», — сказал журналистам один из протестующих.

Обострение в Марибе

Тем временем неспокойно и в центральной части страны, где идут ожесточенные бои между правительственными силами и хуситами из движения «Ансар Аллах».

«Полковник и еще 19 военнослужащих были убиты за последние 24 часа в боях с хуситами в районе Аль-Байда. Тридцать повстанцев также встретили свою судьбу в столкновениях и в результате воздушных ударов», — сообщил представитель Вооруженных сил Йемена.

В последние недели повстанцы добились определенных успехов в провинции Аль-Байда. В настоящее время они стараются взять под контроль стратегически важный город Мариб.

Чрезвычайное положение на юге: как развивается обострение в Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

Это уже второе подобное обострение в этом году. В прошлый раз ожесточенные бои в регионе были зафиксированы в феврале, однако тогда это не привело к значительному продвижению хуситов. Предполагается, что контроль над богатой нефтью провинцией даст силам «Ансар Аллах» дополнительное преимущество на возможных мирных переговорах.

Кроме того, хуситы усилили интенсивность ударов беспилотников по территориям Саудовской Аравии, также являющейся полноценным участником регионального конфликта из-за политической и военной поддержки правительства Мансура Хади.

Чрезвычайное положение на юге: как развивается обострение в Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

Эр-Риядские переговоры

Беспорядки на юге и бои в центре страны совпали с визитом нового посланника ООН по Йемену в Саудовскую Аравию.

Шведский дипломат Ханс Грундберг, получивший новую должность в начале сентября, прибыл в Эр-Рияд в минувшую среду. Перед ним стоит задача провести серию встреч с йеменскими и саудовскими официальными лицами ради поиска новых путей урегулирования затянувшегося конфликта.

В это же время в столице Саудовской Аравии также находился спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг.

Чрезвычайное положение на юге: как развивается обострение в Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

Выбор места для встреч и состав их участников позволяют предположить, что оценка ситуации представителем Организации Объединенных Наций скорее всего будет просаудовской.

Вашингтон и ООН в настоящее время настаивают на срочном введении режима прекращения огня, однако прежде чем переходить к любым дипломатическим инициативам руководство «Ансар Аллах» настаивает на полноценном возобновлении работы аэропорта города Сана, закрытого в условиях саудовской блокады с 2016 года.

Кризис разрастается

Конфликт в Йемене начался еще в 2014 году: он перерос в активные боевые действия из-за восстания хуситов, протестовавших против притеснений по религиозному признаку, поддерживаемых правительством.

За годы войны в регионе погибли свыше 200 тысяч человек, а миллионы переживают один из тяжелейших в истории гуманитарных кризисов.

Чрезвычайное положение на юге: как развивается обострение в Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на то, что большинство стран поддерживают правительство Мансура Хади, именно его политика стала причиной глобального кризиса, вылившегося в полноценную гражданскую войну. При этом даже на подконтрольных йеменским властям территориях складывается весьма неблагоприятная обстановка, подтверждением чего и стали нынешние народные выступления.

Неготовность враждующих сторон идти на компромисс губительно сказывается на жизнях простых граждан Йемена, 80% населения которого (более 25 млн человек) для выживания нуждается в гуманитарной помощи.

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йемен хуситы южный переходный совет
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