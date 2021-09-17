Власти РФ направили около 3 трлн рублей на поддержку населения в пандемию

Москва, 17 сентября. Россия в период пандемии COVID-19 направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей. Это составляет больше 4,5% ВВП страны.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на своем выступлении в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, средства были выделены на сохранение рабочих мест и доходов россиян, поддержку предпринимательства и перезагрузку инвестиционного цикла. Прежде всего, деньги поступили на поддержку семей с детьми, обратил внимание глава государства.

Помимо этого, Правительство России выделило 3 млрд рублей на поддержку врачей, сообщил накануне премьер-министр Михаил Мишустин. Сотрудники сферы здравоохранения, заразившиеся COVID-19 во время работы, получат новые выплаты от государства.