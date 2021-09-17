Логичное решение: Волынец об инициативе Беглова досрочно включить в школах отопление

В петербургские школы и детские сады тепло в этом году пришло раньше срока. Благодаря соответствующему поручению губернатора города Александра Беглова занятия в образовательных и воспитательных учреждениях второй день проходят в полностью комфортных условиях. Такое решение властей в беседе с ФАН поддержала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«Конечно, это совершенно правильное решение, потому что смотреть нужно не только на календарь, но и на градусник. У нас погода нестабильная: в какие-то годы похолодание может наступить раньше, тогда, конечно, надо включать раньше отопление. И наоборот: если тепло стоит дольше, можно с отоплением не торопиться. Нормально, когда [это] регулируется в ручном режиме — правда ведь, оно не включается автоматически. Поэтому это вполне логичное и правильное решение, полностью поддерживаю», — сказала детский омбудсмен.

Федеральное агентство новостей /

По ее мнению, поручение Беглова особенно актуально на фоне начавшегося сезона простудных заболеваний и продолжающейся пандемии COVID-19. Здесь нужно понимать, что школьники как раз и находятся в группе риска, ведь учебный год для них начался в привычном очном режиме.

«Так как коронавирус у нас еще лютует, школы необходимо оснащать рециркуляторами. Это хорошее обеззараживание воздуха, при этом без вреда для здоровья. <…> И вообще, конечно, важно следить за психологическим состоянием детей, за тем, чтобы они в идеале ходили в школу с удовольствием — тогда, как показывает практика, они и болеют меньше или вообще не болеют. Потому что многие недуги начинаются с того, что ребенку в школе скучно, либо, например, слишком большая нагрузка. И было бы здорово, если бы учителя уделяли хотя бы по две-три минуты между уроками на какие-то упражнения, зарядку, чтобы не было застойных явлений. Потому что у нас, к сожалению, очень много школьников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и зрения, а это все хорошо профилактируется, если ребенок получает какую-то физическую нагрузку. Чтобы сделать зарядку, много времени не надо», — подытожила Ирина Волынец.

В завершение собеседница агентства подчеркнула, как важно контролировать и качество горячего питания школьников. В процессе по согласованию с дирекцией школы могут участвовать и сами родители — их допускают на территорию столовой, где они могут посмотреть и взять на пробу блюда, которыми кормят их детей.

Ранее глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов поддержал инициативу Александра Беглова по созданию в городе специальных спортивных площадок. По его словам, такие объекты являются важным элементом городской среды, который позволит воспитывать подрастающее поколение.