Три мирных жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Донецк, 17 сентября. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Минувшим утром подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли поселка шахты Октябрьская, который расположен на окраине Донецка. Украинские силовики выпустили 20 мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

Стоит отметить, что 16 сентября украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР, расположенные вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. ВСУ ударили из тяжелых минометов по жилым домам в Еленовке, Сигнальном и Веселом. Кроме того, в районы населенных пунктов Счастье, Золотое, Новотошковское, Крымское и Попасная Луганской области была зафиксирована переброска снайперской группы ВСУ, которая будет задействована в провокациях против Луганской Народной Республики.