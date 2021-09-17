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Три мирных жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ
Армия
Три мирных жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Донецк, 17 сентября. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Минувшим утром подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли поселка шахты Октябрьская, который расположен на окраине Донецка. Украинские силовики выпустили 20 мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

Стоит отметить, что 16 сентября украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР, расположенные вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. ВСУ ударили из тяжелых минометов по жилым домам в Еленовке, Сигнальном и Веселом. Кроме того, в районы населенных пунктов Счастье, Золотое, Новотошковское, Крымское и Попасная Луганской области была зафиксирована переброска снайперской группы ВСУ, которая будет задействована в провокациях против Луганской Народной Республики.

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украина днр всу донецк
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