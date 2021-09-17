Минуты, проведенные с малышом, бесценны. Родителям не хочется упускать ни одного изменения, происходящего с крохой, они с трепетом и восторгом следят за каждым его достижением и всячески стараются способствовать его всестороннему развитию. Но даже самым заботливым взрослым иногда нужно свободное время для отдыха, работы, выполнения домашних обязанностей и других личных дел. В такие моменты на помощь приходят современные игрушки, которые не только развлекают и отвлекают своего маленького владельца, но и оказывают благотворное влияние на его физическое и умственное развитие.
Сегодня мы поговорим о выборе детских развивающих ковриков, выясним, с какого возраста их полезно использовать, и представим рейтинг лучших по версии ФАН.
Зачем ребенку и родителям детский развивающий коврик?
Глядя на основной ассортимент современных детских магазинов, многие скептики глубоко вздохнут и спросят: «Да зачем это все нужно? Выросли же мы как-то, не имея и половины всего того, что лежит сегодня на прилавках». Эта участь не минует большинство товаров, кроме разве что подгузников, с удобством и полезностью которых совсем уж трудно поспорить современному человеку.
Не будут исключением и развивающие коврики для детей. Не каждая семья готова выложить несколько тысяч рублей за приспособление, которое мало того, что прослужит недолго, так еще и может не понравиться маленькому привереде. Как известно, о вкусах не спорят, поэтому нельзя полностью исключать, что кроха быстро потеряет интерес к новой игрушке, но вот с точки зрения пользы для развития младенца такой коврик весьма полезен. Постараемся доказать это, перечислив основные его преимущества.
- Отвлекает и развлекает малыша, при этом дарит родителям некоторое количество свободного времени. Яркие игрушки, веселые мелодии и различные шуршащие, звенящие и гремящие элементы наверняка привлекут внимание крохи. Чтобы такое развлечение не успевало надоесть, рекомендуется периодически менять подвески.
- Способствует формированию цветовой чувствительности. Как правило, у полотна и всех деталей яркая расцветка. Разглядывая их, малыш, сам того не осознавая, учится постигать все разнообразие красок и оттенков окружающего мира. Немного позже, когда ребенок подрастет, все детали можно будет использовать для изучения цветов и форм.
- Побуждает к двигательной активности и развивает координацию движений. Сначала младенец будет просто лежать и разглядывать забавные фигурки, но довольно быстро сообразит: чтобы добраться до смешного зайчика, потрогать его и попробовать на вкус, придется сделать усилие и попытаться дотянуться до цели ручками или толкнуть ее ножками. Таким образом, для ребенка в первые месяцы жизни развивающий коврик заменяет не только игровую площадку, но и тренажерный зал.
- Формирует чувство ритма и тренирует слуховое восприятие. Этот пункт касается моделей со встроенным музыкальным блоком, который в течение определенного времени проигрывает различные мелодии. Если внимательно наблюдать за юным слушателем, то вскоре станет понятно, какие из них ему нравятся больше, а какие, наоборот, раздражают.
- Развивает сенсорику и мелкую моторику. Производители стараются использовать в своих изделиях различные ткани и фактуры, перебирая которые малыш учится познавать этот мир с помощью органов чувств.
- Дает множество возможностей для игр. Если вы думаете, что детский игровой коврик подходит только для новорожденных, то вы заблуждаетесь. Он чрезвычайно полезен и для малышей от года. Более того, нередко родители используют их для ребятишек от трех лет, если речь идет, например, о ковриках-пазлах.
- Прорезыватели облегчают боль при прорезывании зубов. В это время несладко приходится всей семье. Капризы на пустом месте, плач, беспокойный сон, воспаленные, доставляющие дискомфорт десны — все эти симптомы являются непременными спутниками появления новых зубов. Некоторые съемные игрушки на развивающем коврике помогают если не полностью снять боль и зуд, то хотя бы снизить интенсивность неприятных ощущений.
- Создают безопасное пространство для игр. Веселиться на коврике тепло и безопасно при условии соблюдения правил безопасности. Некоторые модели оснащены складными бортиками, которые ограничат движения непоседы при переворачивании с живота на спину и обратно.
Важно! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, если развивающий коврик лежит на возвышающейся поверхности, будь то стол, пеленальный комод или кровать. Падения даже с небольшой высоты могут иметь самые серьезные последствия!
Для детей какого возраста можно использовать развивающий коврик?
Многие родители задаются вполне закономерным вопросом: когда можно покупать малышу детский игровой коврик? Существуют разные мнения на этот счет: одни предлагают не откладывать дело в долгий ящик и заменить им простую пеленку при выкладывании на животик (эта процедура необходима перед кормлением, чтобы избежать колик и срыгивания после приема пищи). Другие предлагают приобрести такую игрушку чуть позже, когда маленький владелец научится фокусировать взгляд на предметах и станет делать попытки достать их рукой, а до той поры отличной тренировкой для глаз будут черно-белые игрушки с крупным геометрическим рисунком. Такие нередко вешают на мобили над кроваткой.
На что обратить внимание перед покупкой?
Чтобы вновь приобретенная вещь не пылилась где-нибудь на антресолях, необходимо подойти к ее выбору с умом и обратить внимание на ряд важных критериев.
- Размер. Он зависит в основном от возраста «пользователя». Чем ребенок младше, тем меньшая площадь развлекательного пространства ему требуется. Для малышей от года рекомендуется приобретать коврики больше с крупными картинками (например, обучающие алфавиту, счету, правилам дорожного движения и т. д.) или коврики-пазлы, состоящие из нескольких элементов. Такая покупка прослужит долго и будет интересна вплоть до трех лет, а то и дольше.
- Конструкция. В данном случае тоже следует ориентироваться на возраст. Совсем крохам будут актуальны модели с дугами и бортиками, а тем, кто уже немного подрос, будет тепло и удобно возиться с любимыми игрушками на плотных складных ковриках из прочных и экологически чистых материалов. Такой можно взять с собой на прогулку и в хорошую погоду расстелить на лужайке в парке или на даче.
- Разнообразие игрушек в комплекте. Развивающие коврики потому так и называются, что служат не только для развлечения, но и для всестороннего развития. Важно, чтобы игрушки были и симпатичными, и полезными. Каждый элемент должен не просто нравиться малышу, но и способствовать правильному формированию всех органов чувств. Бубенчики, погремушки, «шуршалки», безопасные зеркала, разные на ощупь фактуры — все это будет благотворно влиять на развитие органов зрения, слуха и осязания.
- Материал. Главный критерий — абсолютная безопасность для малышей с рождения. Перед покупкой вы всегда можете запросить у продавца сертификат соответствия. Если игрушка вызывает хоть малейшие сомнения в качестве, смущает резкий запах или ядовитые цвета, от приобретения такого товара лучше отказаться. Развивающие коврики, как правило, делают из текстиля, ЭВА или комбинируют текстиль, фольгированную ткань и клеенку. Материал должен быть прост в уходе, без проблем мыться и быстро высыхать. Для текстильных вариантов важна возможность машинной стирки для удобства родителей.
- Отсутствие мелких деталей. Безопасность ребенка превыше всего. На коврике не должно быть ничего, что кроха может проглотить или засунуть в дыхательные пути. Также важно отсутствие острых краев и вылезающих ниток, шнурков.
- Удобство хранения и транспортировки. Желательно, чтобы коврик компактно складывался и продавался в комплекте с сумкой или чехлом. В таком сложенном виде его будет удобно брать с собой хоть на дачу, хоть в гости, да и дома он не займет много места и не будет собирать пыль.
Разновидности развивающих ковриков для детей
В магазинах глаза разбегаются от обилия вариантов. Выбрать «свой» коврик, подходящий под потребности именно вашего ребенка, не так просто. Остановимся подробнее на самых популярных моделях.
- Классические развивающие. Универсальный вариант, который подходит для малышей с рождения и примерно до трех-четырех лет. Его легко можно взять с собой на прогулку, на прием к врачу или на пикник. Обилие ярких картинок и дополнительных элементов в сочетании с мягкостью и удобством использования делают такие коврики фаворитами детей и родителей.
- С дугами. Такая модель будет интересна младенцам примерно с двухмесячного возраста. Ребенок будет с удовольствием разглядывать свисающие игрушки, а позже — пытаться дотянуться до них ручками и ножками.
- С ограничительными бортиками. Ограничители можно при необходимости поднимать или опускать. Такой коврик больше напоминает уютную колыбельку и будет полезен до той поры, пока ребенок не начнет ползать. Для активно передвигающегося на четвереньках непоседы мягкие бортики, конечно, не помеха.
- Музыкальные. В комплекте с полотном и игрушками идет музыкальный блок с веселыми мелодиями, детскими песнями и даже сказками.
- Складные. Представляют собой мягкое полотно на относительно жесткой основе, на котором комфортно и тепло играть на полу. Как правило, имеют достаточно большие размеры, но складываются в несколько раз, обеспечивая простоту хранения и транспортировки.
- Коврики-пазлы понравятся ребятам постарше. Легкие детали из ЭВА складываются в забавные картинки, цифры или буквы.
- Водные. Представляют собой надувное изделие с бортиками из экологически чистого и безопасного для здоровья ПВХ. В центр конструкции заливается теплая вода, и акваковрик превращается в удивительный мир с рыбками и другими морскими обитателями, которых малыш может перемещать, надавливая руками на прозрачную поверхность. Идеально для выкладывания крохи на животик.
Лучшие развивающие коврики для детей: топ-6 по версии ФАН
Tiny Love День и ночь
Чудесный развивающий коврик с дугами для самых маленьких. Подходит для детей с рождения. Выполнен в спокойной черно-белой гамме, которая как нельзя лучше способствует развитию зрения новорожденных. В комплекте подвесные игрушки с пищащими и шуршащими элементами, погремушка, безопасное зеркальце и даже книжка с мягкими страничками.
Размер: 90×80 см
Примерная стоимость: 4500 рублей
Fisher-Price Делюкс Пианино
Не просто коврик, а целый развивающий и развлекательный центр. Помимо самого коврика с яркими крупными картинками в виде дружелюбных животных и арки с подвесными фигурками, здесь есть пианино с большими клавишами, которое воспроизводит различные мелодии, песни про животных, а также фразы про цифры, алфавит и геометрические фигуры.
Размер: 92×67 см
Примерная стоимость: 3600 рублей
Bright Stars Мой слоненок
Мягкий и уютный развивающий коврик с бортиками выполнен в виде очаровательного слоника. На двух дугах располагаются игрушки-подвески (некоторые со звуковыми и световыми эффектами), прорезыватель и безопасное зеркальце. Изделие можно стирать в машинке.
Размер: 92×63 см
Примерная стоимость: 4000 рублей
Yookidoo Музыкальный развивающий коврик
Универсальный коврик классического типа без дуг и бортиков подойдет и будет интересен малышам разных возрастов. На большом полотне с яркими рисунками располагается множество интересных деталей, изучение которых доставит ребенку массу удовольствия. Среди них — пищалки, трещотки, погремушки, зеркальце, кармашки.
Размер: 140×110 см
Примерная стоимость: 6000 рублей
Baby Go музыкальный с пианино
Симпатичный коврик по очень привлекательной цене. В комплекте есть все, что нужно для развлечения и гармоничного развития малыша: подвески из пластика и ткани, прорезыватель, погремушка. В комплект также входит пианино, клавиши с подсветкой можно нажимать ручками или ножками. Работает в режиме воспроизведения нот, звуков и мелодий.
Размер: 83×66 см
Примерная стоимость: 2400 рублей
Водный игровой коврик «Морской мир»
Несмотря на свою простоту, акваковрики очень нравятся практически всем детям. Теплая вода внутри изделия приятно согревает, а забавные морские обитатели превращают выкладывание на животик в самую интересную и веселую процедуру на свете.
Размер: 60×50 см
Примерная стоимость: 755 рублей