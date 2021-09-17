Минуты, проведенные с малышом, бесценны. Родителям не хочется упускать ни одного изменения, происходящего с крохой, они с трепетом и восторгом следят за каждым его достижением и всячески стараются способствовать его всестороннему развитию. Но даже самым заботливым взрослым иногда нужно свободное время для отдыха, работы, выполнения домашних обязанностей и других личных дел. В такие моменты на помощь приходят современные игрушки, которые не только развлекают и отвлекают своего маленького владельца, но и оказывают благотворное влияние на его физическое и умственное развитие.

Сегодня мы поговорим о выборе детских развивающих ковриков, выясним, с какого возраста их полезно использовать, и представим рейтинг лучших по версии ФАН.

Зачем ребенку и родителям детский развивающий коврик?

Глядя на основной ассортимент современных детских магазинов, многие скептики глубоко вздохнут и спросят: «Да зачем это все нужно? Выросли же мы как-то, не имея и половины всего того, что лежит сегодня на прилавках». Эта участь не минует большинство товаров, кроме разве что подгузников, с удобством и полезностью которых совсем уж трудно поспорить современному человеку.

Не будут исключением и развивающие коврики для детей. Не каждая семья готова выложить несколько тысяч рублей за приспособление, которое мало того, что прослужит недолго, так еще и может не понравиться маленькому привереде. Как известно, о вкусах не спорят, поэтому нельзя полностью исключать, что кроха быстро потеряет интерес к новой игрушке, но вот с точки зрения пользы для развития младенца такой коврик весьма полезен. Постараемся доказать это, перечислив основные его преимущества.

Отвлекает и развлекает малыша, при этом дарит родителям некоторое количество свободного времени . Яркие игрушки, веселые мелодии и различные шуршащие, звенящие и гремящие элементы наверняка привлекут внимание крохи. Чтобы такое развлечение не успевало надоесть, рекомендуется периодически менять подвески.

. Яркие игрушки, веселые мелодии и различные шуршащие, звенящие и гремящие элементы наверняка привлекут внимание крохи. Чтобы такое развлечение не успевало надоесть, рекомендуется периодически менять подвески. Способствует формированию цветовой чувствительности . Как правило, у полотна и всех деталей яркая расцветка. Разглядывая их, малыш, сам того не осознавая, учится постигать все разнообразие красок и оттенков окружающего мира. Немного позже, когда ребенок подрастет, все детали можно будет использовать для изучения цветов и форм.

. Как правило, у полотна и всех деталей яркая расцветка. Разглядывая их, малыш, сам того не осознавая, учится постигать все разнообразие красок и оттенков окружающего мира. Немного позже, когда ребенок подрастет, все детали можно будет использовать для изучения цветов и форм. Побуждает к двигательной активности и развивает координацию движений . Сначала младенец будет просто лежать и разглядывать забавные фигурки, но довольно быстро сообразит: чтобы добраться до смешного зайчика, потрогать его и попробовать на вкус, придется сделать усилие и попытаться дотянуться до цели ручками или толкнуть ее ножками. Таким образом, для ребенка в первые месяцы жизни развивающий коврик заменяет не только игровую площадку, но и тренажерный зал.

. Сначала младенец будет просто лежать и разглядывать забавные фигурки, но довольно быстро сообразит: чтобы добраться до смешного зайчика, потрогать его и попробовать на вкус, придется сделать усилие и попытаться дотянуться до цели ручками или толкнуть ее ножками. Таким образом, для ребенка в первые месяцы жизни развивающий коврик заменяет не только игровую площадку, но и тренажерный зал. Формирует чувство ритма и тренирует слуховое восприятие . Этот пункт касается моделей со встроенным музыкальным блоком, который в течение определенного времени проигрывает различные мелодии. Если внимательно наблюдать за юным слушателем, то вскоре станет понятно, какие из них ему нравятся больше, а какие, наоборот, раздражают.

. Этот пункт касается моделей со встроенным музыкальным блоком, который в течение определенного времени проигрывает различные мелодии. Если внимательно наблюдать за юным слушателем, то вскоре станет понятно, какие из них ему нравятся больше, а какие, наоборот, раздражают. Развивает сенсорику и мелкую моторику . Производители стараются использовать в своих изделиях различные ткани и фактуры, перебирая которые малыш учится познавать этот мир с помощью органов чувств.

. Производители стараются использовать в своих изделиях различные ткани и фактуры, перебирая которые малыш учится познавать этот мир с помощью органов чувств. Дает множество возможностей для игр . Если вы думаете, что детский игровой коврик подходит только для новорожденных, то вы заблуждаетесь. Он чрезвычайно полезен и для малышей от года. Более того, нередко родители используют их для ребятишек от трех лет, если речь идет, например, о ковриках-пазлах.

. Если вы думаете, что детский игровой коврик подходит только для новорожденных, то вы заблуждаетесь. Он чрезвычайно полезен и для малышей от года. Более того, нередко родители используют их для ребятишек от трех лет, если речь идет, например, о ковриках-пазлах. Прорезыватели облегчают боль при прорезывании зубов. В это время несладко приходится всей семье. Капризы на пустом месте, плач, беспокойный сон, воспаленные, доставляющие дискомфорт десны — все эти симптомы являются непременными спутниками появления новых зубов. Некоторые съемные игрушки на развивающем коврике помогают если не полностью снять боль и зуд, то хотя бы снизить интенсивность неприятных ощущений.

при прорезывании зубов. В это время несладко приходится всей семье. Капризы на пустом месте, плач, беспокойный сон, воспаленные, доставляющие дискомфорт десны — все эти симптомы являются непременными спутниками появления новых зубов. Некоторые съемные игрушки на развивающем коврике помогают если не полностью снять боль и зуд, то хотя бы снизить интенсивность неприятных ощущений. Создают безопасное пространство для игр. Веселиться на коврике тепло и безопасно при условии соблюдения правил безопасности. Некоторые модели оснащены складными бортиками, которые ограничат движения непоседы при переворачивании с живота на спину и обратно.

Важно! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, если развивающий коврик лежит на возвышающейся поверхности, будь то стол, пеленальный комод или кровать. Падения даже с небольшой высоты могут иметь самые серьезные последствия!

Федеральное агентство новостей /

Для детей какого возраста можно использовать развивающий коврик?

Многие родители задаются вполне закономерным вопросом: когда можно покупать малышу детский игровой коврик? Существуют разные мнения на этот счет: одни предлагают не откладывать дело в долгий ящик и заменить им простую пеленку при выкладывании на животик (эта процедура необходима перед кормлением, чтобы избежать колик и срыгивания после приема пищи). Другие предлагают приобрести такую игрушку чуть позже, когда маленький владелец научится фокусировать взгляд на предметах и станет делать попытки достать их рукой, а до той поры отличной тренировкой для глаз будут черно-белые игрушки с крупным геометрическим рисунком. Такие нередко вешают на мобили над кроваткой.

На что обратить внимание перед покупкой?

Чтобы вновь приобретенная вещь не пылилась где-нибудь на антресолях, необходимо подойти к ее выбору с умом и обратить внимание на ряд важных критериев.

Размер. Он зависит в основном от возраста «пользователя». Чем ребенок младше, тем меньшая площадь развлекательного пространства ему требуется. Для малышей от года рекомендуется приобретать коврики больше с крупными картинками (например, обучающие алфавиту, счету, правилам дорожного движения и т. д.) или коврики-пазлы, состоящие из нескольких элементов. Такая покупка прослужит долго и будет интересна вплоть до трех лет, а то и дольше.

Он зависит в основном от возраста «пользователя». Чем ребенок младше, тем меньшая площадь развлекательного пространства ему требуется. Для малышей от года рекомендуется приобретать коврики больше с крупными картинками (например, обучающие алфавиту, счету, правилам дорожного движения и т. д.) или коврики-пазлы, состоящие из нескольких элементов. Такая покупка прослужит долго и будет интересна вплоть до трех лет, а то и дольше. Конструкция. В данном случае тоже следует ориентироваться на возраст. Совсем крохам будут актуальны модели с дугами и бортиками, а тем, кто уже немного подрос, будет тепло и удобно возиться с любимыми игрушками на плотных складных ковриках из прочных и экологически чистых материалов. Такой можно взять с собой на прогулку и в хорошую погоду расстелить на лужайке в парке или на даче.

В данном случае тоже следует ориентироваться на возраст. Совсем крохам будут актуальны модели с дугами и бортиками, а тем, кто уже немного подрос, будет тепло и удобно возиться с любимыми игрушками на плотных складных ковриках из прочных и экологически чистых материалов. Такой можно взять с собой на прогулку и в хорошую погоду расстелить на лужайке в парке или на даче. Разнообразие игрушек в комплекте. Развивающие коврики потому так и называются, что служат не только для развлечения, но и для всестороннего развития. Важно, чтобы игрушки были и симпатичными, и полезными. Каждый элемент должен не просто нравиться малышу, но и способствовать правильному формированию всех органов чувств. Бубенчики, погремушки, «шуршалки», безопасные зеркала, разные на ощупь фактуры — все это будет благотворно влиять на развитие органов зрения, слуха и осязания.

Развивающие коврики потому так и называются, что служат не только для развлечения, но и для всестороннего развития. Важно, чтобы игрушки были и симпатичными, и полезными. Каждый элемент должен не просто нравиться малышу, но и способствовать правильному формированию всех органов чувств. Бубенчики, погремушки, «шуршалки», безопасные зеркала, разные на ощупь фактуры — все это будет благотворно влиять на развитие органов зрения, слуха и осязания. Материал. Главный критерий — абсолютная безопасность для малышей с рождения. Перед покупкой вы всегда можете запросить у продавца сертификат соответствия. Если игрушка вызывает хоть малейшие сомнения в качестве, смущает резкий запах или ядовитые цвета, от приобретения такого товара лучше отказаться. Развивающие коврики, как правило, делают из текстиля, ЭВА или комбинируют текстиль, фольгированную ткань и клеенку. Материал должен быть прост в уходе, без проблем мыться и быстро высыхать. Для текстильных вариантов важна возможность машинной стирки для удобства родителей.

Главный критерий — абсолютная безопасность для малышей с рождения. Перед покупкой вы всегда можете запросить у продавца сертификат соответствия. Если игрушка вызывает хоть малейшие сомнения в качестве, смущает резкий запах или ядовитые цвета, от приобретения такого товара лучше отказаться. Развивающие коврики, как правило, делают из текстиля, ЭВА или комбинируют текстиль, фольгированную ткань и клеенку. Материал должен быть прост в уходе, без проблем мыться и быстро высыхать. Для текстильных вариантов важна возможность машинной стирки для удобства родителей. Отсутствие мелких деталей. Безопасность ребенка превыше всего. На коврике не должно быть ничего, что кроха может проглотить или засунуть в дыхательные пути. Также важно отсутствие острых краев и вылезающих ниток, шнурков.

Безопасность ребенка превыше всего. На коврике не должно быть ничего, что кроха может проглотить или засунуть в дыхательные пути. Также важно отсутствие острых краев и вылезающих ниток, шнурков. Удобство хранения и транспортировки. Желательно, чтобы коврик компактно складывался и продавался в комплекте с сумкой или чехлом. В таком сложенном виде его будет удобно брать с собой хоть на дачу, хоть в гости, да и дома он не займет много места и не будет собирать пыль.

pixabay.com / Satya Tiwari

Разновидности развивающих ковриков для детей

В магазинах глаза разбегаются от обилия вариантов. Выбрать «свой» коврик, подходящий под потребности именно вашего ребенка, не так просто. Остановимся подробнее на самых популярных моделях.

Классические развивающие . Универсальный вариант, который подходит для малышей с рождения и примерно до трех-четырех лет. Его легко можно взять с собой на прогулку, на прием к врачу или на пикник. Обилие ярких картинок и дополнительных элементов в сочетании с мягкостью и удобством использования делают такие коврики фаворитами детей и родителей.

. Универсальный вариант, который подходит для малышей с рождения и примерно до трех-четырех лет. Его легко можно взять с собой на прогулку, на прием к врачу или на пикник. Обилие ярких картинок и дополнительных элементов в сочетании с мягкостью и удобством использования делают такие коврики фаворитами детей и родителей. С дугами . Такая модель будет интересна младенцам примерно с двухмесячного возраста. Ребенок будет с удовольствием разглядывать свисающие игрушки, а позже — пытаться дотянуться до них ручками и ножками.

. Такая модель будет интересна младенцам примерно с двухмесячного возраста. Ребенок будет с удовольствием разглядывать свисающие игрушки, а позже — пытаться дотянуться до них ручками и ножками. С ограничительными бортиками . Ограничители можно при необходимости поднимать или опускать. Такой коврик больше напоминает уютную колыбельку и будет полезен до той поры, пока ребенок не начнет ползать. Для активно передвигающегося на четвереньках непоседы мягкие бортики, конечно, не помеха.

. Ограничители можно при необходимости поднимать или опускать. Такой коврик больше напоминает уютную колыбельку и будет полезен до той поры, пока ребенок не начнет ползать. Для активно передвигающегося на четвереньках непоседы мягкие бортики, конечно, не помеха. Музыкальные . В комплекте с полотном и игрушками идет музыкальный блок с веселыми мелодиями, детскими песнями и даже сказками.

. В комплекте с полотном и игрушками идет музыкальный блок с веселыми мелодиями, детскими песнями и даже сказками. Складные . Представляют собой мягкое полотно на относительно жесткой основе, на котором комфортно и тепло играть на полу. Как правило, имеют достаточно большие размеры, но складываются в несколько раз, обеспечивая простоту хранения и транспортировки.

. Представляют собой мягкое полотно на относительно жесткой основе, на котором комфортно и тепло играть на полу. Как правило, имеют достаточно большие размеры, но складываются в несколько раз, обеспечивая простоту хранения и транспортировки. Коврики-пазлы понравятся ребятам постарше. Легкие детали из ЭВА складываются в забавные картинки, цифры или буквы.

понравятся ребятам постарше. Легкие детали из ЭВА складываются в забавные картинки, цифры или буквы. Водные. Представляют собой надувное изделие с бортиками из экологически чистого и безопасного для здоровья ПВХ. В центр конструкции заливается теплая вода, и акваковрик превращается в удивительный мир с рыбками и другими морскими обитателями, которых малыш может перемещать, надавливая руками на прозрачную поверхность. Идеально для выкладывания крохи на животик.

Лучшие развивающие коврики для детей: топ-6 по версии ФАН

Tiny Love День и ночь

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Чудесный развивающий коврик с дугами для самых маленьких. Подходит для детей с рождения. Выполнен в спокойной черно-белой гамме, которая как нельзя лучше способствует развитию зрения новорожденных. В комплекте подвесные игрушки с пищащими и шуршащими элементами, погремушка, безопасное зеркальце и даже книжка с мягкими страничками.

Размер: 90×80 см

Примерная стоимость: 4500 рублей

Fisher-Price Делюкс Пианино

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Не просто коврик, а целый развивающий и развлекательный центр. Помимо самого коврика с яркими крупными картинками в виде дружелюбных животных и арки с подвесными фигурками, здесь есть пианино с большими клавишами, которое воспроизводит различные мелодии, песни про животных, а также фразы про цифры, алфавит и геометрические фигуры.

Размер: 92×67 см

Примерная стоимость: 3600 рублей

Bright Stars Мой слоненок

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Мягкий и уютный развивающий коврик с бортиками выполнен в виде очаровательного слоника. На двух дугах располагаются игрушки-подвески (некоторые со звуковыми и световыми эффектами), прорезыватель и безопасное зеркальце. Изделие можно стирать в машинке.

Размер: 92×63 см

Примерная стоимость: 4000 рублей

Yookidoo Музыкальный развивающий коврик

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Универсальный коврик классического типа без дуг и бортиков подойдет и будет интересен малышам разных возрастов. На большом полотне с яркими рисунками располагается множество интересных деталей, изучение которых доставит ребенку массу удовольствия. Среди них — пищалки, трещотки, погремушки, зеркальце, кармашки.

Размер: 140×110 см

Примерная стоимость: 6000 рублей

Baby Go музыкальный с пианино

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Симпатичный коврик по очень привлекательной цене. В комплекте есть все, что нужно для развлечения и гармоничного развития малыша: подвески из пластика и ткани, прорезыватель, погремушка. В комплект также входит пианино, клавиши с подсветкой можно нажимать ручками или ножками. Работает в режиме воспроизведения нот, звуков и мелодий.

Размер: 83×66 см

Примерная стоимость: 2400 рублей

Водный игровой коврик «Морской мир»

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Несмотря на свою простоту, акваковрики очень нравятся практически всем детям. Теплая вода внутри изделия приятно согревает, а забавные морские обитатели превращают выкладывание на животик в самую интересную и веселую процедуру на свете.

Размер: 60×50 см

Примерная стоимость: 755 рублей