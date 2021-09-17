Борисов: первым иностранным покупателем систем С-500 может стать Индия

Тюмень, 17 сентября. Индия может первой приобрести российские зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, такая возможность существует. Однако комплексы могут быть проданы иностранному покупателю только после того, как ими будет оснащена российская армия.

«В практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу», — подчеркнул Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

По его словам, вопрос продажи С-500 не является темой обсуждения ближайших лет. Однако он напомнил, что Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения.

Ранее вице-премьер России сообщал, что государственные испытания ЗРС С-500 завершены, и боевые комплексы начали поставляться в ВС РФ.