Один из лидеров «Талибана» опроверг слухи о своей смерти

Кабул, 17 сентября. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана»1 (запрещено в РФ) Абдул Гани Барадар выступил перед национальными СМИ, опровергнув сообщения о своей смерти якобы в результате покушения. Экс-глава политического офиса талибов в Дохе подчеркнул, что он «абсолютно здоров», и назвал необоснованными слухи о внутреннем расколе в движении, которая месяцем ранее захватила власть в стране. Барадар пояснил, что прежде все время находился в пути и не мог выступить перед журналистами.

Afghanistan: Taliban’s Mullah Baradar denies rumours of his death https://t.co/3clgYdoIH7 — Notinmynameuk (@Notinmynameuk1) September 17, 2021

«Эта новость не соответствует действительности. Слава богу, я жив и здоров…. Сообщения о нашем внутреннем конфликте, которые распространяют СМИ, также являются ложными. Отношения внутри движения более крепкие, чем в семье. Мы заверяем афганский народ, моджахедов, старейшин и молодежь в том, что у них нет причин для беспокойства», — сказал он, выступая перед государственной телерадиокомпанией Афганистана.

Также талибы опубликовали видеозапись, которая якобы демонстрирует присутствие Барадара на встречах с жителями города.

Now the rift among the Taliban leadership become obvious. Two key Taliban players Mullah Baradar and Abas Stanekzay are absent in the meeting with the Qatari foreign minister in Kabul. pic.twitter.com/L1qPjJbgPb — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 12, 2021

Ранее появились сообщения о том, что Барадара, недавно избранного вице-премьером, ранили или убили из-за внутреннего соперничества между талибами.

Новость была широко распространена в Twitter и форсировалась силами сопротивления в Панджшере. Их представители написали в соцсети, что мулла был атакован членами террористической организацией «Сеть Хаккани» за то, что призывал своих людей не воевать с отрядами ополченцев. В подтверждение слухам ряд источников отметил, что Барадар не присутствовал во время визита главы МИД Катара Мухаммада бин Абдулрахмана Аль Тани в Кабул. Многие поверили этой информации, так как ранее неоднократно появлялись слухи о конфликтах внутри движения из-за противоречий по таким вопросам, как формирование инклюзивного правительства.

Также некоторые эксперты предположили, что покушение могло быть организовано спецслужбами Пакистана, который желает усилить свое влияние на движение и устраняет местных лидеров талибов из числа пуштунов.

Anas Hakkani z radykalnego skrzydła talibów powiedział, że nieprawdą jest to, że pomiędzy siatką Hakkaniego a "umiarkowanym" talibami, na czele których stoi mułła Baradar doszło do starć.#talibowie #Afganistan https://t.co/3LX0FNHAHo — Talibowie.pl (@talibowie) September 16, 2021

Талибы в свою очередь назвали подобные заявления «фейком» и недавно опубликовали аудиозапись, которую якобы сделал Барадар. В ней вице-премьер сообщил, что находится в безопасности, а распространяемые слухи являются пропагандой враждебных сил. Тем не менее невозможность подтвердить подлинность файла вызвала обратную реакцию у людей, которые, напротив, еще сильнее поверили в смерть муллы. Ситуацию «подогревало» и исчезновение нового главы «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады, не появлявшегося на публике с момента захвата боевиками Кабула 15 августа. Однако талибы на прошлой неделе выступили с заявлением от его лица, озвучивая состав временного правительства Афганистана.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.