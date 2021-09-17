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Один из лидеров «Талибана» опроверг слухи о своей смерти
Весь мир
Один из лидеров «Талибана» опроверг слухи о своей смерти
ТАСС  /  Stringer

Кабул, 17 сентября. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана»1 (запрещено в РФ) Абдул Гани Барадар выступил перед национальными СМИ, опровергнув сообщения о своей смерти якобы в результате покушения. Экс-глава политического офиса талибов в Дохе подчеркнул, что он «абсолютно здоров», и назвал необоснованными слухи о внутреннем расколе в движении, которая месяцем ранее захватила власть в стране. Барадар пояснил, что прежде все время находился в пути и не мог выступить перед журналистами.

«Эта новость не соответствует действительности. Слава богу, я жив и здоров…. Сообщения о нашем внутреннем конфликте, которые распространяют СМИ, также являются ложными. Отношения внутри движения более крепкие, чем в семье. Мы заверяем афганский народ, моджахедов, старейшин и молодежь в том, что у них нет причин для беспокойства», — сказал он, выступая перед государственной телерадиокомпанией Афганистана.

Также талибы опубликовали видеозапись, которая якобы демонстрирует присутствие Барадара на встречах с жителями города.

Ранее появились сообщения о том, что Барадара, недавно избранного вице-премьером, ранили или убили из-за внутреннего соперничества между талибами.

Новость была широко распространена в Twitter и форсировалась силами сопротивления в Панджшере. Их представители написали в соцсети, что мулла был атакован членами террористической организацией «Сеть Хаккани» за то, что призывал своих людей не воевать с отрядами ополченцев. В подтверждение слухам ряд источников отметил, что Барадар не присутствовал во время визита главы МИД Катара Мухаммада бин Абдулрахмана Аль Тани в Кабул. Многие поверили этой информации, так как ранее неоднократно появлялись слухи о конфликтах внутри движения из-за противоречий по таким вопросам, как формирование инклюзивного правительства.

Также некоторые эксперты предположили, что покушение могло быть организовано спецслужбами Пакистана, который желает усилить свое влияние на движение и устраняет местных лидеров талибов из числа пуштунов.

Талибы в свою очередь назвали подобные заявления «фейком» и недавно опубликовали аудиозапись, которую якобы сделал Барадар. В ней вице-премьер сообщил, что находится в безопасности, а распространяемые слухи являются пропагандой враждебных сил. Тем не менее невозможность подтвердить подлинность файла вызвала обратную реакцию у людей, которые, напротив, еще сильнее поверили в смерть муллы. Ситуацию «подогревало» и исчезновение нового главы «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады, не появлявшегося на публике с момента захвата боевиками Кабула 15 августа. Однако талибы на прошлой неделе выступили с заявлением от его лица, озвучивая состав временного правительства Афганистана.

Один из лидеров «Талибана» опроверг слухи о своей смерти
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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