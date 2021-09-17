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Посольство РФ может возобновить работу в Ливии до конца года
Весь мир
Посольство РФ может возобновить работу в Ливии до конца года
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Триполи, 17 сентября. Посольство РФ может возобновить работу в столице Ливии до конца года. Об этом пишет 218TV.

В настоящий момент временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев находится и работает в Тунисе. Семь лет назад он вынужденно покинул Триполи, поскольку боевики вооруженных группировок напали на здание дипломатической миссии.

«В следующем году, даст бог, будет посольство в столице Ливии», — сказал он.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов во время разговора с журналистами раскрыл подробности. По его словам, диппредставительство возможно заработает в конце декабря.

«Посольство никто не закрывал. Просто его разгромили, сожгли бандиты, поэтому работать негде. На первом этапе, я думаю, придется базироваться в какой-нибудь гостинице: методы предосторожности, безопасности», — отметил он.

Посольство РФ может возобновить работу в Ливии до конца года
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Михаил Богданов добавил, что Джамшед Болтаев в Триполи посмотрит, как обустраиваться. После этого станет ясно, когда возобновит работу диппредставительство.

Заместитель главы МИД РФ уточнил, что параллельно рассматривается вариант открытия консульства на востоке Ливии. Скорее всего городом для размещения дипломатов станет Бенгази.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова впервые заявила о возвращении дипмиссии в Триполи в середине марта. Джамшед Болтаев лично встретился с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой для обсуждения этого вопроса.

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