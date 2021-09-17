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Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о возможном романе с Канье Уэстом
Шоу-бизнес
Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о возможном романе с Канье Уэстом
wikipedia.org  /  Cruks/CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 17 сентября. Супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о ее романе с рэпером Канье Уэстом. Звезда подиумов неоднозначно высказалась о возможных отношениях с музыкантом.

Неподтвержденные сообщения о романе Шейк и Уэста появились через некоторое время после того, как стало известно о расставании рэпера со своей супругой — светской львицей и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Российскую модель и музыканта сфотографировали вместе на отдыхе во Франции еще в начале июня, однако Шейк долго не говорила на эту тему.

«Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра это будет кто-то другой», — подчеркнула звезда подиумов, отвечая на вопрос издания Highsnobiety о любовных отношениях с Уэстом.

По словам модели, в ее личной жизни всегда что-то происходит, но знаменитость предпочитает держать это при себе, пишет «Вечерняя Москва». Еще во времена отношений с актером Брэдли Купером Шейк не делилась подобными деталями с публикой. Звезда подиумов объяснила это тем, что ее работа требует публичности, поэтому она приняла решение оставить свою личную жизнь в тени.

Ранее американские СМИ сообщили о возможном воссоединении Канте Уэста и Ким Кардашьян. По данным источников, бизнесвумен и светская львица приняла решение сохранить брак с рэпером ради детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о возможном романе с Канье Уэстом
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