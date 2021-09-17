«Интерфакс»: Виктория Нуланд готовится к визиту в Россию

Москва, 17 сентября. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд готовится посетить Россию. Она может приехать уже осенью.

По данным издания «Интерфакс», Москва и Вашингтон прорабатывают поездку политика. Точные сроки и повестка возможных встреч пока не называются.

Виктория Нуланд работает заместителем госсекретаря США с апреля 2021 года. До этого она работала в администрации президентов как Демократической, так и Республиканской партий. При Джордже Буше — младшем она представляла США в НАТО.

Американский политик 16 и 17 сентября принимает в Вашингтоне заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала. Они обсуждают двусторонние отношения.