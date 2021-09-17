Компания «Газпром» сохранила план экспорта в ЕС на уровне 183 млрд кубометров

Москва, 17 сентября. «Газпром» подтвердил план поставок природного газа в Европу на 2021 год в объеме 183 млрд кубометров. Об этом сообщил зампредседателя правления предприятия Фамил Садыгов.

Таким образом, плановый показатель размеров экспорта голубого топлива на европейский рынок остался прежним.

Накануне концерн также занялся пересмотром бюджета на 2021 год. Правление ПАО «Газпром» предложило увеличить инвестиционную программу головной компании на 2021 год до 1 185,258 млрд руб. с первоначальных 902,413 млрд рублей.

«Внесенные правлением "Газпрома" корректировки в бюджет и инвестпрограмму на 2021 год основаны на консервативном подходе», — указал Садыгов.

Также «Газпром» выступил с предложением вдвое повысить субсидии на газомоторное топливо. С соответствующим обращением к президенту России Владимиру Путину обратился глава совета директоров организации Виктор Зубков.