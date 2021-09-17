Первый заместитель главы Минобороны РФ Цаликов проголосовал на выборах в Госдуму

Москва, 17 сентября. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.

В России стартовало голосование на выборах различного уровня, которое будет длиться с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы нового созыва. Кроме того, в 39 субъектах РФ пройдут выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня.

На выборах будут работать 96 тысяч избирательных участков, в том числе 2,5 тысячи организованы в местах временного пребывания избирателей. За рубежом будут функционировать 348 участков в 144 странах. Семь участков будут открыты в городе Байконур.