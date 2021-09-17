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Банк России обновляет правила валютного контроля

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 11:20
Экономика
Банк России обновляет правила валютного контроля
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 сентября. Финансовый регулятор страны намеревается создать более благоприятные условия для ряда отечественных экспортеров.

Согласно тексту проекта указаний Центробанка России, регулятор планирует изменить условия осуществления деятельности юридических лиц, зарегистрированных в РФ, которые принимают участие в международных выставках, а также выставляют на продажу ювелирные украшения. Об этом пишет газета «Известия».

Данное направление будет регулироваться по-другому, предполагая более умеренный подход к валютному контролю со стороны Банка России за оборотом наличных денег.

Для постановки на учет при работе по экспортному соглашению потребуется теперь совершить сделку не на 6 млн рублей, а на 10 млн рублей. Также юрлиц освободят от необходимости передавать документы из-за осуществления валютных транзакций по договоренностям с нерезидентами РФ, если сумма таких операций не превышает 600 тыс. рублей. Ранее она равнялась 200 тыс. рублей.

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов ранее заявил, что регулятор будет работать по вопросу торможения взаимодействия граждан с обменниками криптовалюты, так как инвестиции в цифровые монеты представляют повышенную опасность для финансового благополучия россиян.

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экспорт наличные валютный контроль Центробанк России
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