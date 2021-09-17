Глава Дагестана Меликов проголосовал на думских выборах

Махачкала, 17 сентября. Дагестанский глава Сергей Меликов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и парламентариев Народного собрания Республики Дагестан.

Руководитель республики отдал свой голос на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.

Местный избирком сообщил, что на территории региона функционируют 1 926 избирательных участков. На каждом из них соблюдаются санитарные нормы на фоне распространения коронавируса.

Выборы на территории России будут проходить с 17 по 19 сентября. Граждане узнают итоги голосования не ранее 20 сентября после подсчета всех бюллетеней.

Как стало известно, глава Челябинской области также проголосовал на выборах. По его словам, избирательный процесс является одним из самых важных общественно-политических событий в России.