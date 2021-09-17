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Путин назвал бегством поспешный вывод американских войск из Афганистана

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 11:17
Политика
Путин назвал бегством поспешный вывод американских войск из Афганистана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 сентября. Поспешный вывод американских войск из Афганистана можно назвать бегством, считает президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходима согласованная линия по ситуации в Афганистане. Для решения вопросов нужно задействовать потенциал ШОС, отметил российский лидер.

«Можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами», — уточнил Владимир Путин.

Президент РФ также добавил, что важно предпринять меры, чтобы блокировать исходящие из Афганистана угрозы терроризма, наркотрафика и экстремизма.

Ранее Владимир Путин назвал поспешным решение Запада вывести войска из Афганистана. По его словам, действия США и их союзников повлекли за собой возникновение угроз в регионе.

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путин россия сша афганистан
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