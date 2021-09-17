Путин назвал бегством поспешный вывод американских войск из Афганистана

Москва, 17 сентября. Поспешный вывод американских войск из Афганистана можно назвать бегством, считает президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходима согласованная линия по ситуации в Афганистане. Для решения вопросов нужно задействовать потенциал ШОС, отметил российский лидер.

«Можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами», — уточнил Владимир Путин.

Президент РФ также добавил, что важно предпринять меры, чтобы блокировать исходящие из Афганистана угрозы терроризма, наркотрафика и экстремизма.

Ранее Владимир Путин назвал поспешным решение Запада вывести войска из Афганистана. По его словам, действия США и их союзников повлекли за собой возникновение угроз в регионе.