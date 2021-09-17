Первую рожденную в Приморском океанариуме белуху показали широкой публике

Рождение детеныша белухи в неволе — это уникальное событие для нашей страны. Новорожденная девочка отлично себя чувствует и принимает первые уроки жизни от своих счастливых родителей — китов Джессики и Лера.

«После появления на свет девочка почти сразу стала питаться материнским молоком. Пока это единственный продукт в ее рационе, однако через несколько месяцев детеныш начнет пробовать рыбу», — сообщил руководитель дельфинария Игорь Костычев.

Малышка уже прошла обязательный карантин в океанариуме, сейчас за ней наблюдают тренеры, ветеринары и ученые.

«Когда детеныш только учился плавать, взрослые животные подталкивали его к поверхности, чтобы малыш мог набрать воздух. Благодаря этому белушонок научился надолго задерживать дыхание и сейчас уверенно чувствует себя на глубине», — отметил Костычев.

У теленка уже началась первая линька — это естественный процесс, означающий не только смену цвета, но и то, что маленький кит развивается нормально.