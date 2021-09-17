Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 15:33
15:31
Общество
Фестиваль «Битва на Неве» соберет почти 200 участников в Петропавловской крепости
15:29
Политика
Ожидание бюллетеня на онлайн-голосовании в Москве составляет полторы минуты
15:28
Армия
Руководитель Службы внешней разведки принял участие в голосовании на выборах в Госдуму
15:25
Политика
В КНДР откроют два участка для голосования на российских парламентских выборах
15:21
Весь мир
Детей в Египте начнут прививать от COVID-19
15:17
Пресс-центр
Более шести тысяч наблюдателей и видеокамеры: как проходят выборы в Красноярском крае
15:16
Происшествия
Суд арестовал троих обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования
15:16
Политика
ЦИК сообщил о прохождении пика нагрузки по онлайн-голосованию на думских выборах
15:10
Политика
ЦИК: явка на электронном дистанционном голосовании составила не менее 40%
15:09
Происшествия
Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве 90-летней женщины утюгом
Все новости

Первую рожденную в Приморском океанариуме белуху показали широкой публике
Общество

Рождение детеныша белухи в неволе — это уникальное событие для нашей страны. Новорожденная девочка отлично себя чувствует и принимает первые уроки жизни от своих счастливых родителей — китов Джессики и Лера.

«После появления на свет девочка почти сразу стала питаться материнским молоком. Пока это единственный продукт в ее рационе, однако через несколько месяцев детеныш начнет пробовать рыбу», — сообщил руководитель дельфинария Игорь Костычев.

Малышка уже прошла обязательный карантин в океанариуме, сейчас за ней наблюдают тренеры, ветеринары и ученые.

«Когда детеныш только учился плавать, взрослые животные подталкивали его к поверхности, чтобы малыш мог набрать воздух. Благодаря этому белушонок научился надолго задерживать дыхание и сейчас уверенно чувствует себя на глубине», — отметил Костычев.

У теленка уже началась первая линька — это естественный процесс, означающий не только смену цвета, но и то, что маленький кит развивается нормально.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первую рожденную в Приморском океанариуме белуху показали широкой публике
россия приморье животные белуха природа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru