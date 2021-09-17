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Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 11:10
Армия
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 сентября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы стартовало в России 17 сентября. Первые участки открылись в регионах Дальнего Востока. Россиянам предстоит выбрать 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, еще 225 — по одномандатным округам.

Кроме того, в 39 регионах пройдут муниципальные выборы, выборы глав субъектов РФ и депутатов законодательных либо представительных региональных органов власти. Выборы в Госдуму впервые будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

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