Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Москва, 17 сентября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы стартовало в России 17 сентября. Первые участки открылись в регионах Дальнего Востока. Россиянам предстоит выбрать 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, еще 225 — по одномандатным округам.

Кроме того, в 39 регионах пройдут муниципальные выборы, выборы глав субъектов РФ и депутатов законодательных либо представительных региональных органов власти. Выборы в Госдуму впервые будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.