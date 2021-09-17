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Голосующих на избирательных участках в Кемерове угощают капкейками

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 11:25
Общество
Голосующих на избирательных участках в Кемерове угощают капкейками
pixabay.com

Кемерово, 17 сентября. Избирателей на выборах депутатов Госдумы в Кемерове, которые голосуют впервые, угощают капкейками, сообщили в пресс-службе правительства администрации Кузбасса.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и городского совета продолжается на 204 избирательных участках в Кемерове. Кексами (капкейками) угощают тех, кто голосует впервые, говорится в сообщении пресс-службы.

В 2021 году выборы в Госдуму проходят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Результаты голосования станут известны 20 сентября. Жители ряда регионов России могут принять участие в выборах дистанционно.

На данный момент в систему онлайн-голосования в Москве поступает около 50 тыс. запросов в секунду, рассказал председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

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