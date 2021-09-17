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«Будешь генералом»: Шойгу подарил свою фуражку мечтающему стать десантником ребенку

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 11:13
Общество
«Будешь генералом»: Шойгу подарил свою фуражку мечтающему стать десантником ребенку
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 17 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался с детьми, которые пришли на избирательный участок. Он также подарил свою фуражку одному из них.

Глава оборонного ведомства страны принял участие в выборах в Госдуму. Уже перед выходом с избирательного участка к нему подошли школьники и попросили разрешения сфотографироваться.

Шойгу, в свою очередь, спросил у детей, кем они хотят стать в будущем. Один из них рассказал министру обороны страны, что его главная мечта — стать десантником. После этих слов он подарил школьнику свою фуражку.

«Будешь хорошо учиться – будешь генералом!» — сказал Шойгу.

 

Глава оборонного ведомства России нередко дарит свои фуражки проявившим себя молодым людям. В последний раз Сергей Шойгу отдал свой головной убор ученику суворовского училища, который принимал участие в финале КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ.

Выборы в Госдуму проходят на территории России с 17 по 19 сентября. ЦИК приняла решение провести голосование в течение трех дней, чтобы избежать скопления людей на участках в период пандемии коронавируса. Подсчет голосов будет производиться в последний день мероприятия. 

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