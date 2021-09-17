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Верховный суд Миннесоты поддержал упразднение полиции в Миннеаполисе
Весь мир
Верховный суд Миннесоты поддержал упразднение полиции в Миннеаполисе
Global Look Press  /  Ken Cedeno / Keystone Press Agency

Сент-Пол, 17 сентября. Верховный суд штата Миннесота поддержал поправку, позволяющую жителям голосовать за упразднение полиции в Миннеаполисе. Об этом сообщает New York Post.

В случае если за нововведение проголосуют жители города, то полицейский департамент будет заменен на «Департамент общественной безопасности», который может нанимать правоохранителей в случае, если это будет необходимо. А совет и мэр получат юридические полномочия для создания нового органа.

«Это правильный выбор. Сама по себе поправка к уставу — это плохая политика. Но жители Миннеаполиса заслуживают возможности высказать свое мнение и завершить эти дебаты, чтобы мы могли двигаться вперед ради безопасности наших жителей», — прокомментировал ситуацию мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Реформа

Реформировать местный департамент предложили члены городского совета Миннеаполиса после скандального случая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский Дерек Шовин. Суть нововведения в том, чтобы расформировать существующий орган и передать полномочия правоохранителей в руки общественных организаций.

Департамент полиции Миннеаполиса был создан в 1867 году. В нем работают 800 офицеров и 300 гражданских служащих. В 2020 году бюджет составил около 179 млн долларов.

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