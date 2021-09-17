ЦБ РФ намерен открывать в селах единые финансовые центры

Москва, 17 сентября. Жителям российских сел хотят предоставить более широкий ассортимент финансовых услуг.

Специальные единые финансовые центры могут появиться на территории деревень, поселков и сел. Они будут создаваться для того, чтобы в одном месте предлагать услуги сразу нескольких кредитных организаций. Соответствующие планы есть у Центробанка России.

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал в комментарии газете «Коммерсантъ», что регулятор уже направил свой проект на изучение в Министерство сельского хозяйства.

Предполагается, что финцентры будут размещать в помещениях, которые принадлежат местным органам самоуправления. Собеседник издания добавил, что в ведомстве одобрили предложенную инициативу.

Сельские центры должны получить точки безналичного обслуживания сразу нескольких кредитных компаний. Новые учреждения будут предоставлять финансовые услуги либо в режиме 24/7, либо будут работать по графику, определяемому местными властями.

Банк России ранее решил сделать банковское регулирование в стране более централизованным. Меры для реализации этой программы будут предприниматься с 1 декабря.