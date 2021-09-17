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Спасатели вынесли мужчину из горящего дома в Старом Осколе
Общество
Спасатели вынесли мужчину из горящего дома в Старом Осколе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Василий Агеев

Старый Оскол, 17 сентября. Сотрудники спасательных служб нашли в полыхающей квартире мужчину без сознания и вынесли его из здания.

Возгорание случилось в жилом доме в микрорайоне Космос. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к ликвидации последствий ЧП, а также эвакуации людей.

Помощь сотрудникам МЧС оказали полицейские. Они вскрыли дверь в жилье с помощью бензореза. После правоохранители обнаружили лежащего на полу человека. Пострадавшего вынесли из огня на лестничную клетку, где ему стали оказывать доврачебную помощь. Позднее медики доставили пациента в Губкинскую ЦРБ.

По предварительной версии, пожар в доме мог начаться из-за непотушенной сигареты. После проверки всех обстоятельств инцидента правоохранители примут процессуальное решение.

Власти Свердловской области ранее приняли решение премировать спасателей, которые принимали участие в борьбе с природными пожарами, сообщало издание URA.RU. Специалисты получат из резервного фонда правительства 50 тыс. рублей.

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