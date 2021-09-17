Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 14:02
13:59
Общество
Первая группа российских туристов прибыла на венесуэльский курортный остров Маргарита
13:59
Весь мир
Судан приветствовал решение Совета Безопасности по эфиопской ГЭС «Хидасэ»
13:59
Общество
Политолог Соловейчик напомнил, как в Польше угнетали белорусский народ
13:54
Спорт
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче лидеров футбольной М-лиги России
13:53
Политика
Губернатор Самарской области Азаров проголосовал на выборах в Госдуму
13:46
Политика
Максим Шугалей проголосовал в Выборгском районе Петербурга
13:45
Происшествия
Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции
13:45
Общество
Минтуризма Дагестана: Саудия обещает вскоре признать российскую вакцину от COVID-19
13:45
Экономика
Еврокомиссия: сертификация «СП-2» может занять два месяца и более
13:42
Общество
Более 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса
Все новости

В Гатчине пройдет кинофестиваль «Литература и кино»

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 13:26
Общество
В Гатчине пройдет кинофестиваль «Литература и кино»
Пресс-служба кинофестиваля «Литература и кино»  / 

Гатчина, 17 сентября. В Гатчине 24 сентября стартует XXVII Международный кинофестиваль «Литература и кино». В конкурсную программу войдут 24 полнометражных фильма и 21 короткометражная лента. В этом году фестиваль получил статус международного, а его директором стал режиссер-постановщик, писатель и сценарист Руслан Тихомиров.

Перед большим фестивалем пройдет конкурс VIII кинофестиваля «Литература и кино» — детям», на который уже поступило 90 киноработ и 115 литературных работ из России и зарубежных стран. Жюри определит победителей в двух возрастных группах (5–11 и 12–18 лет) и объявит обладателя гран-при.

Юные гости кинофестиваля увидят не только конкурсные работы своих ровесников, но и хорошее детское кино. В кинопоказе будут представлены четыре российские ленты: «Африка» Дарьи Биневской, «Зови меня дрозд» Павла Мирзоева, «Отряд Таганок» Айнура Аскарова и «Сестренка» Александра Галибина. Также ребята посмотрят два фильма из Швеции — «Суне против Суне» Джона Холмберга и мультфильм «Бесхвостик Пелле» Кристиана Рюлтениуса.

К 200-летию Достоевского будет показано несколько фильмов по его произведениям. Гостей фестиваля также ждут творческие вечера с актерами Аллой Суриковой, Ириной Безруковой, Русланом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом.

Впервые в истории кинофестиваля учрежден специальный приз для журналистов, пишущих о кино, под названием «Кадр в разрезе». На финальной церемонии 2 октября вручат премии кинофестиваля и новую журналистскую награду. Завершится программа показом фильма-победителя, получившего гран-при.

Попасть на мероприятия кинофестиваля можно будет только при наличии теста ПЦР или сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Гатчине пройдет кинофестиваль «Литература и кино»
россия кинофестиваль гатчина ЛИК-2021 литература и кино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru