В Гатчине пройдет кинофестиваль «Литература и кино»

Гатчина, 17 сентября. В Гатчине 24 сентября стартует XXVII Международный кинофестиваль «Литература и кино». В конкурсную программу войдут 24 полнометражных фильма и 21 короткометражная лента. В этом году фестиваль получил статус международного, а его директором стал режиссер-постановщик, писатель и сценарист Руслан Тихомиров.

Перед большим фестивалем пройдет конкурс VIII кинофестиваля «Литература и кино» — детям», на который уже поступило 90 киноработ и 115 литературных работ из России и зарубежных стран. Жюри определит победителей в двух возрастных группах (5–11 и 12–18 лет) и объявит обладателя гран-при.

Юные гости кинофестиваля увидят не только конкурсные работы своих ровесников, но и хорошее детское кино. В кинопоказе будут представлены четыре российские ленты: «Африка» Дарьи Биневской, «Зови меня дрозд» Павла Мирзоева, «Отряд Таганок» Айнура Аскарова и «Сестренка» Александра Галибина. Также ребята посмотрят два фильма из Швеции — «Суне против Суне» Джона Холмберга и мультфильм «Бесхвостик Пелле» Кристиана Рюлтениуса.

К 200-летию Достоевского будет показано несколько фильмов по его произведениям. Гостей фестиваля также ждут творческие вечера с актерами Аллой Суриковой, Ириной Безруковой, Русланом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом.

Впервые в истории кинофестиваля учрежден специальный приз для журналистов, пишущих о кино, под названием «Кадр в разрезе». На финальной церемонии 2 октября вручат премии кинофестиваля и новую журналистскую награду. Завершится программа показом фильма-победителя, получившего гран-при.

Попасть на мероприятия кинофестиваля можно будет только при наличии теста ПЦР или сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.