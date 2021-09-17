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Малькевич рассказал, как иноагенты готовят вбросы и фейки на выборах в Госдуму
Общество
Малькевич рассказал, как иноагенты готовят вбросы и фейки на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  / 

Журналист, общественный деятель Александр Малькевич рассказал ФАН, как иноагенты готовятся устраивать вбросы и распространять фейки на выборах в Госдуму. Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» на этих выборах выполняет обязанности первого зампреда председателя координационного совета России по общественному контролю за голосованием.

«Фактически я первый вице-наблюдатель федерального масштаба, — сказал Малькевич корреспонденту ФАН. — Кроме того, я возглавляю в Общественной палате РФ две комиссии — по борьбе с фейками и по электронному голосованию. Что касается фейков, то должен сообщить, что их количество растет буквально как снежный ком: минимум по сто в час. И есть тенденция к росту».

Малькевич привел несколько примеров фейков, таких как лживые сообщения о якобы «вбросах» бюллетеней. На самом деле избирателям выдавали несколько бюллетеней — по выборам в Госдуму и в местные органы законодательной власти — и люди их опускали в урну стопкой, что совершенно законно и никаким вбросом не является.

«Тем не менее эту ложь уже начинают качать по определенным пабликам. Кроме того, не хочется пиарить иноагентов, но так называемое движение «Голос»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) уже распространяют в социальных сетях некую таблицу, в которой все российские регионы разделили на шесть групп. Названия этих групп совершенно хамские: «Большие традиции фальсификаций», «Богатые традиции фальсификаций» и так далее. И только девять регионов они посчитали чистыми. Хотя и это выглядит странно, похоже, там у них какая-то своя заинтересованность», — добавил общественный деятель.

Малькевич рассказал, как иноагенты готовят вбросы и фейки на выборах в Госдуму
Невские Новости  / Евгения Сычева

По словам Малькевича, его «боевая группа» кибер-волонтеров, с которыми он работал еще на прошлых выборах, готова в режиме 24/7 отлавливать фейки, распространяемые иноагентами, и предавать их огласке.

«При этом огромная нагрузка ложится на избирательные комиссии — иногда действительно фиксируются небольшие нарушения, где-то возникают очереди, и этим пользуются провокаторы, чтобы создавать нездоровый ажиотаж», — отметил Малькевич.

Выборы в Госдуму и в местные заксобрания проходят в России с 17 по 19 сентября.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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