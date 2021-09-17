Павел Климкин констатировал попадание Украины в «геополитическую мясорубку» из-за «СП-2»

Киев, 17 сентября. Украина оказалась в «геополитической мясорубке» в энергетическом направлении, заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин на телевидении.

Киевский дипломат связал сложившуюся сложную ситуацию с решением президента Соединенных Штатов Джо Байдена по газопроводу «Северный поток — 2».

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно «Северного потока — 2» не как подачку Германии, она там вообще не при чем», — отметил политик.

Павел Климкин подчеркнул, что Киев должен договориться с Вашингтоном и Еврокомиссией о внесении Украины «в особую категорию» государств, которым будут помогать при возникновении «угроз» в энергетическом направлении.

Политолог и экономист Александр Дудчак ранее заявил, что Украина оказалась в тупике из-за своих амбиций. По его словам, европейские страны уже не хотят продавать газ Киеву по старым ценам.