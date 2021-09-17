Малахов вспомнил, как защитил Памелу Андерсон от буллинга Павла Воли

Москва, 17 сентября. Популярный телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Instagram выложил фотографию, где целуется с голливудской звездой и секс-символом 1990-х Памелой Андерсон, пишет Teleprogramma.pro. Фотография сделана в 2007 году на after party церемонии «Кинонаграды MTV». Американская актриса оказалась там по приглашению.

«На after party Памела сидела в самом дальнем углу в слезах. На приглашенной звезде не было лица после издевок Павла Воли и непрекращающихся колкостей ведущих со сцены. Про ее бюст не шутил тогда только ленивый», — вспоминает Малахов.

Телеведущий вспомнил, что когда он подошел к Андерсон, то не сдержался и сразу же одарил ее комплиментами.

«Я сказал ей, что она самая прекрасная и выглядит просто невероятно», — вспоминает Малахов.

По его словам, актриса не осталась в долгу и поблагодарила его, предложив обнять себя. В ответ Малахов заявил, что может даже поцеловать, что и сделал сразу же. Фотографы тут же запечатлели этот момент, а желтая пресса еще долго муссировала данную тему, меняя заголовки и придумывая самые нелепые слухи.

В этом году Памеле Андерсон исполнилось 54 года. Она является одной из самой популярных голливудских звезд и по-прежнему выглядит притягательно.

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