Оргкомитет зимних Игр 2022 года представил девиз Олимпиады

Пекин, 17 сентября. Оргкомитет 24-х зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Китае, представил девиз турнира.

Пресс-служба оргкомитета Олимпиады 2022 года на официальном сайте сообщила, что девизом Игр стал слоган «Вместе ради общего будущего». Его выбрали в контексте глобальных мер, предпринимаемых в пандемию COVID-19.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В ходе турнира будет разыграно 109 комплектов медалей. Пекин станет первым городом в мире, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены не смогут использовать на турнире государственные символы.