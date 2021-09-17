Глава Ульяновской области проголосовал на выборах в Госдуму

Карлинское, 17 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских пришел на избирательный участок. Он проголосовал на выборах в Госдуму.

В регионе граждане выбирают не только депутатов нижней палаты парламента России, но и главу региона. На пост губернатора претендуют Русских от КПРФ, Геннадий Бударин от партии «Зеленые», Сергей Маринин от ЛДПР и Светлана Горева от партии «Новые люди».

Алексей Русских принял участие в голосовании вместе с супругой в селе Карлинское. Также он привел на участок внука. Ребенок с интересом следил за процессом голосования, написал губернатор в Instagram.

Россияне с 17 по 19 сентября голосуют за депутатов Госдумы. В Ульяновской области открыты 979 избирательных участков.

В выборах уже принял участие глава Крыма Сергей Аксенов. Он проголосовал в Симферополе.