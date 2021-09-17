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Постпред КНР в Вене обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:48
Армия
Постпред КНР в Вене обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия
ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 17 сентября. США и Великобритания не должны помогать неядерным странам в приобретении подобных технологий. Об этом заявил постпред Китая при международных организациях в Вене Ван Цюнь.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о сотрудничестве в сфере обороны. В рамках объединения под названием AUKUS страны планируют способствовать обмену технологиями. При этом в ближайшее время США передадут Австралии технологии строительства атомных подводных лодок, которые будут построены на верфях Аделаиды.

Ван Цюнь раскритиковал действия США и Великобритании, отметив, что передача подобных технологий Австралии является актом распространения ядерного оружия.

«Такой акт ядерного распространения вызовет серьезные негативные последствия для текущих международных усилий в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове, а также иранской ядерной проблемы», — говорится в заявлении постпредства КНР в Вене.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра планирует инвестировать свыше восьми миллиардов долларов в строительство и совершенствование оборонных объектов военно-морского флота страны, передает RT. Он также добавил, что австралийские власти готовы обсуждать с Китаем важные для региона вопросы на фоне формирования альянса AUKUS.

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сша великобритания австралия
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