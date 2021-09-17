Министр обороны РФ проголосовал на выборах в Госдуму

Кубинка, 17 сентября. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы.

Как отмечается, министр отдал свой голос на избирательном участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск РФ. По его словам, участие в выборах является важной и ответственной задачей для каждого российского военнослужащего. Поэтому в голосовании принимают участие все военные округа и флота.

«Традиционно в вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», — подчеркнул Шойгу.

В Минобороны также указали, что руководящий состав ВС РФ принимает участие в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей.

Ранее сообщалось, что эксперты из Сербии и Франции прибыли в Крым для наблюдения за проведением выборов в Госдуму.