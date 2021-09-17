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Политолог Корнилов объяснил, что расскажет Меркель в своих мемуарах про Украину
Политика
Политолог Корнилов объяснил, что расскажет Меркель в своих мемуарах про Украину
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Практически все общественные и политические деятели, садясь писать мемуары, пытаются выставить свою персону в позитивном ключе. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам на пресс-конференции перед ее встречей в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине является ничтожным. Глава Правительства ФРГ отметила, что лидеры двух стран намерены обсудить то, как сделать работу в «нормандском формате» более продуктивной.

«Ну а чего ей теперь стесняться-то? — заметил Корнилов. — Уже очень скоро Меркель уйдет с поста канцлера, так что теперь, я полагаю, может смело резать правду-матку. Представляете, сколько всего интересного она скажет после ухода в отставку!»

Политолог подчеркнул, что теперь Меркель становится «ценным источником информации» по вопросам, «которые обсуждались в кулуарах всевозможных европейских совещаний, в том числе касающихся украинского конфликта».

«Если она окончательно, как это принято говорить, «зачехлит свою ракетку» и не пойдет баллотироваться на всевозможные посты в общеевропейских органах власти (к чему ее сейчас активно призывают), то в ближайшие годы, я думаю, можно ждать очень интересных мемуаров из-под ее пера, — сказал эксперт. — Про Украину там наверняка тоже будет много интересного».

Политолог Корнилов объяснил, что расскажет Меркель в своих мемуарах про Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Собеседник ФАН выразил уверенность, что Меркель чувствует личную ответственность за провал Минских соглашений и за то, почему Украина их не выполняла.

«Об этом же, кстати, в этом году стали говорить и наши официальные лица — до этого как-то стеснялись, — заметил Корнилов. — А между тем вина лежит не только на киевском режиме, но и на Франции с Германией, которые потакали ему и позволяли игнорировать все договоренности. Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров прямо называет Берлин и Париж ответственными за то, что Киев до сих пор не принужден к миру».

Однако, продолжил политолог, в мемуарах, которые когда-нибудь, возможно, выпустит Меркель, все будет показано в иной плоскости.

«Наоборот, она скажет, что это именно она способствовала установлению мира и согласия на Украине, — посмеялся эксперт. — Но это неудивительно: все мемуаристы склонны выставлять свою персону в позитивном свете».

Ранее Меркель поддержала возможность вступления стран Западных Балкан в Евросоюз. Она заявила, что возможное пополнение в ЕС соответствует геостратегическим интересам Брюсселя. 

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