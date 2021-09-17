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Власти ДНР открыли участки для онлайн-голосования на выборы в Госдуму

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:39
Политика
Власти ДНР открыли участки для онлайн-голосования на выборы в Госдуму
ФБА «Экономика сегодня»

Донецк, 17 сентября. Россияне, проживающие в Донецкой Народной Республике, смогут проголосовать на парламентских выборах в режиме онлайн. Для этого открыты соответствующие инфоцентры, сообщили власти.

Об возможности участия жителей Донбасса в голосовании сообщила глава информационного центра 357 Анна Гайворонская. Парламентские выборы в Донецкой области стартовали одновременно с Москвой — в 8 часов утра. Всего в ДНР открыто 250 инфоцентров, добавила чиновница.

Жители Донецкой Народной Республики активно интересуются возможностью и порядком участия в дистанционном голосовании — уже к середине августа заявок на участие в ДЭГ было подано более 40 тысяч заявок, и это только в центре 357. В голосовании также принял участие глава республики Денис Пушилин. Парламентские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября.

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