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Первый вице-спикер Совфеда Турчак отдал свой голос на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:39
Политика
Первый вице-спикер Совфеда Турчак отдал свой голос на выборах в Госдуму
er.ru  /  Официальный сайт партии &quot;Единая Россия&quot;

Москва, 17 сентября. Утром 17 сентября первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак посетил избирательный участок №1389 в школе №537 Московского района Петербурга, где проголосовал на выборах в Госдуму.

Кроме Андрея Турчака на избирательном участке в Московском районе Санкт-Петербурга находились несколько граждан, которые также пришли сделать свой выбор. После голосования первый вице-спикер Совета Федерации дал комментарий журналистам.

«Мне кажется, мой выбор очевиден. Я проголосовал за будущее нашей страны, за ее развитие, за развитие своего родного города», — пояснил Турчак.

Жители России смогут отдать свой голос понравившемуся кандидату на думских и иных выборах в единый день голосования, который проходит с 17 по 19 сентября. Итоги голосования будут известны 20 сентября. Новый состав Госдумы избирается на ближайшее пятилетие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также уже принял участие в выборах. На голосование он пришел вместе с супругой.

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