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Apple и Google заблокировала приложение «Навальный» согласно законодательству РФ
Общество
Apple и Google заблокировала приложение «Навальный» согласно законодательству РФ
pixabay.com

Москва, 17 сентября. Приложение «Навальный» теперь невозможно скачать для операционных систем iOS и Android на территории РФ. Соответствующее ограничение ввели специалисты Apple и Google.

В компании Apple подчеркнули, что блокировка связана с исполнением законодательства РФ. Согласно нормативным документам, через данное приложение распространяются сведения экстремистского характера. Кроме того, программа позволяет осуществлять вмешательство в ход выборов.

Издание ФАН ранее установило, что приложение «Навальный» напрямую связано с проектом «Умное голосование». Редакция обратилась в Генпрокуратуру и обратила внимание на уловку с ведением противозаконной деятельностью.

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apple навальный приложение
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