NI: учения «Запад-2021» нужны России, чтобы быть готовой к возможной войне с НАТО

Вашингтон, 17 сентября. Россия хочет быть готовой к возможной войне с НАТО, ввиду чего укрепляет свою обороноспособность при помощи учений «Запад-2021», считают эксперты из США.

Военнослужащие из России и Белоруссии приняли участие в учениях «Запад-2021», которые стали финальным аккордом четырехгодичного периода крупных маневров ВС РФ, отметил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что в крупном мероприятии было задействовано 200 000 военных, а также большое количество разнообразной боевой техники и вооружений. Эксперт утверждает, что российские и белорусские солдаты отрабатывали приемы противодействия силам Североатлантического альянса, несмотря на то, что официально учения не были направлены против каких-либо конкретных стран.

Эпископос обратил особое внимание на один из знаковых эпизодов «Запада-2021», в ходе которого имитировался крупный авианалет. В ходе выполнения тренировочной задачи были задействованы штурмовики Су-25, многофункциональные истребители Су-30, фронтовые бомбардировщики Су-24, стратегические бомбардировщики Ту-22М3, а также разведывательные самолеты Су-24МР под прикрытием истребителей Су-35С. Автор материала сослался на сообщение Министерства обороны России, в котором заявили, что пилотам удалось уничтожить не меньше 50 объектов условного противника.

Учения проходили на нескольких полигонах, расположенных в РФ и Республике Беларусь, отметил аналитик. По его словам, ни одна из сторон не испытывала нехватки в новейших образцах вооружений российского производства. К примеру, военные успешно протестировали новый беспилотник «Ласточка», а также впервые применили БПЛА «Иноходец» и «Форпост». Резюмируя, Эпископос раскрыл истинные цели российско-белорусских учений «Запад-2021», подчеркнув, что РФ хочет быть максимально готовой к возможному вооруженному противостоянию с НАТО, а прошедшее маневры как раз были нужны для подготовки к этому. Также мероприятие показало, что Москва и Минск укрепляют сотрудничество в военной сфере для обеспечения своей безопасности, добавил он.

Ранее журналисты британского издания The Sun заявили, что Россия и Белоруссия якобы планируют нападение на Литву и Польшу, а масштабные учения «Запад-2021» являются «частью» подобных замыслов. Примечательно, что такой бездоказательный выпад был сделан уже после того, как мероприятие завершилось.

Кроме того, в редакции RT рассмотрели новейшие образцы вооружений, представленные Россией в ходе маневров. Особый интерес у журналистов вызвали роботизированные боевые комплексы «Уран-9», «Платформа-М» и «Нерехта». Также они, как и аналитики из США, заинтересовались беспилотными летательными аппаратами «Ласточка» и «Иноходец».